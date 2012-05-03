У Болгарії вакцинують болільників, які їдуть до України

Міністерство охорони здоров`я Болгарії почало масштабну акцію з вакцинації болгарських громадян, які відправляються на українську частину матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як заявили в керівництві відомства, цей захід пов`язаний з небезпекою виникнення в Україні епідемії кору, пише ГолосUA.

«Ні для кого не секрет, що кількість хворих на кір в цій колишній республіці СРСР зростає, - повідомила доктор медичних наук Ліляна Ілієва. - Ми ж, у свою чергу, хочемо лише «підстрахувати» болгарських уболівальників».

У МОЗ Болгарії підкреслюють також, що процедура вакцинації є добровільною, і вона ніяк не пов`язана з бажанням офіційної Софії «відговорити болгар від відвідування футбольного свята». У самий найближчий час по всій Болгарії відкриються сотні пунктів, включаючи пересувні, де всі бажаючі зможуть отримати щеплення «за пільговою ціною».

Нагадаємо, що раніше про необхідність вакцинації перед Євро-2012 заявили міністерства охорони здоров`я Норвегії, Швеції та Німеччини.