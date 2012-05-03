В Росії на полігоні під час вибуху загинуло шестеро осіб

На полігоні "Муліно" в Нижньогородській області Росії під час вибуху боєприпасів загинуло шестеро осіб, поранення одержали четверо військовослужбовців, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело у силових структурах регіону.

За попередніми даними, НП сталася внаслідок порушення техніки безпеки під час укладання боєприпасів.

Представник військової прокуратури Мулінського гарнізону підтвердив агентству, що під час вибуху загинули шість військових, постраждалих, за його даними, троє. За його словами, всі вони – солдати строкової служби.

Представник наглядового відомства зазначив, що загрози вибуху для довколишніх населених пунктів немає.