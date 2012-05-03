Кількість безробітних сягне 6% працездатного населення Землі
11:14, 03 травня 2012Зарубіжні новини
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Міжнародна організація праці оголосила про те, що цього року кількість безробітних у світі сягне 202 млн осіб або 6,1% від працездатного населення.
Згідно з підрахунками організації, з настанням глобальної фінансової кризи у 2008-2009 роках роботу втратили 50 млн людей, повідомляє ТСН.
У доповіді МОП підкреслюється, що в умовах, коли деяким країнам, у першу чергу в зоні євро, не вдається подолати труднощі, кількість безробітних буде лише зростати.
За даними Міжнародної організації праці, у 2011 році кількість безробітних становила 196 млн осіб.
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