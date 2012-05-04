Чим корисні перепелині яйця

У перепелиних яйцях ніколи не буває сальмонели. Вони не викликають алергії. Їх навіть застосовують для лікування алергії. Дієтолог Віктор Олексіюк радить вживати перепелині яйця дітям і вагітним жінкам.

"П`ять перепелиних яєць важать як одне куряче, але мають удесятеро більше вітамінів, - розповідає Віктор Олексіюк. - Перепелині яйця сприяють виведенню з організму радіонуклідів. Їх треба щодня вживати людям, що зазнали радіоактивного опромінення".

Перепелині яйця можна споживати у будь-якому вигляді. З них готують омлети, салати, яєчню.

"У яйцях є група вітамінів B1, B2, A і D. Останній, вітамін D, сприяє засвоєнню кальцію, зміцнює волосся і нігті. У перепелиних яйцях є великий рівень заліза, калію, фосфору. Якщо в організмі не вистачає цих мікроелементів, то буде випадати волосся".

Перепелині яйця допомагають позбутися алергії, бронхіальної астми.

"А якщо систематично вживати в їжу перепелині яйця, це в кілька разів поліпшить стан волосся і шкіри. Їх треба їсти тим, у кого анемія, слабкий імунітет, сильний головний біль, при підвищеному і пониженому тиску. Дають прекрасні результати в лікуванні гастритів, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки".

Під час вживання яєць у їжу дієтолог радить знати почуття міри, особливо людям, що страждають на жовчнокам`яну хворобу, панкреатит.

"У день не варто їх їсти у великих кількостях. Приблизна норма 2-3 яйця. Найкраще варити круто, якщо у вас є сумніви, що вони свіжі. Коли варите круто, не потрібно тримати у киплячій воді довше10 хвилин, щоб не зруйнувати повністю всі корисні речовини".

Для покращення росту волосся робіть салати, до складу яких, крім перепелиних яєць, входять грудка індички, пісне куряче м`ясо, оливкове масло, шпинат. Корисно їсти овочевий суп з перепелиними яйцями.

"Деякі косметологи рекомендують щодня випивати 2 перепелині яйця. У сирих яйцях зберігаються всі вітаміни, амінокислоти, мікроелементи. Раз на тиждень готуйте гоголь-моголь з 3-4 перепелиних яєць", - рекомендує дієтолог.

Шкаралупу перемелюють на порошок

Шкаралупа яєць на 90% складається з карбонату кальцію. Він необхідний для росту волосся і нігтів.

"Вживати шкаралупу треба, якщо маєте ослаблене і ламке волосся, - каже дієтолог Віктор Олексіюк. - Легко приготувати порошок зі шкаралупи. Для цього висипають шкаралупу в каструлю з холодною водою і кип`ятять протягом 5 або 10 хвилин. Після чого шкаралупу заливають яблучним оцтом, залишають на добу. Сушать у сухому темному місці і двічі перемелюють на кавомолці. Готовий порошок зберігають у скляній банці і закривають щільною кришкою".

Якщо їсти на ніч пів чайної ложки меленої шкаралупи, вже за місяць волосся стане пишними і густішими.

gazeta.ua