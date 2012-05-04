Що лікують соляні печери?

Історія спелеотерапії бере свій початок ще з античних часів. Цілюще повітря в підземних печерах, де були виявлені природні нарости солі, допомагало відновити сили та приваблювало цілителів.

Науково обґрунтували спелеотерапію тільки в 40-х роках ХХ століття. Але зараз соляне лікування активно використовується по всьому світу. Раніше соляні печери існували тільки на курортах поблизу соляних копалень, а тепер спеціально обладнані соляні кімнати є навіть при поліклініках, просто не всі про це знають.

Які захворювання лікує

Захворювання дихальних шляхів: бронхіальну астма (легкий - 99% успіху та середньої важкості перебіг - 82%, важкий перебіг - 42%), хронічний обструктивний і необструктивний бронхіт, бронхіт «курця», бронхіт з астматичним компонентом, залишкові явища перенесеної пневмонії, гайморит у стадії ремісії, аденоїдит, риніт, сезонна алергія.

А також захворювання опорно-рухового апарата, серця, шкіри (дерматити, екземи). Нормалізує функцію печінки, зміцнює імунітет. І навіть звільняє від неврозів.

Як це працює

Усе дуже просто: ти сидиш у соляній печері (кімнаті, камері) та дихаєш повітрям, збагаченим молекулами калію, кальцію, магнію, селену, брому. Тому такі процедури цілком можуть бути заміною кліматичним умовам морського узбережжя. Кількість відвідувань зазвичай залежить від ступеня важкості захворювання і визначається лікарем.

Плюс соляного лікування в тому, що воно не має протипоказань і цілком доступне: ціна за один сеанс коливається від 15 до 50 грн. Крім того, насичене сіллю повітря зміцнює нервову систему, імунітет, покращує сон, знімає стрес. Тому можеш використовувати соляні печери просто як релакс-процедуру - адже від цього лише користь!

lady.tochka.net