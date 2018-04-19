Група крові і засвоєння їжі
Вчені встановили різницю в засвоєння їжі для представників різних груп крові і навіть встановили для кожної групи спе- ціальну дієту...
Є ще одна, швидше за все несподівана для вас причина, за якої слід худнути. Справа в тому, що вчені встановили різницю в засвоєння їжі для представників різних груп крові і навіть встановили для кожної групи спе- ціальну дієту. Щоб повернути красу і гарну фі- гуру, а також наблизитися до природи, необ- хідно прислухатися до їхніх порад.
Сьогодні всі знають, що існує чотири групи кро- ві. Кожен тип крові - це своя система захисту проти інфекцій, вірусів, бактерій. Захисні меха- нізми формувалися протягом тисячоліть.
При споживанні їжі наша кров вступає в хімічну реакцію з їжею. "Невірна" їжа сприяє тому, що в тілі біля того чи іншого органу накопичуються лектини - речовини з клейким ефектом. Вони порушують роботу "коліщат" і "гвинтиків" всередині нас.
Навпаки, їжа, що відповідає певній групі крові, не тільки живить, але і лікує. Правда, подібно до ліків, вона теж має дозування. Існують і ней- тральні продукти, які не приносять ні лікуваль- ного ефекту, ні шкоди нікому. Наприклад, яблука. Виходячи з цього, кожній людині можна вибрати для себе правильне харчування, що допо- магає налагодити обмін речовин і сприяє здоровому способу життя.
I група крові - це "мисливці", володарі най- давнішої групи. Саме така кров текла ще у кроманьйонців. Вони жили в оточенні дикої первозданної природи, серед багатих усілякою живністю лісів. Їх система травлення адаптувалась до багатої тваринними білками їжі з низьким вмістом вуглеводів. "Мисливці" - це енергійні люди, готові до ризику, невгамовні оптимісти. Ці люди не можуть дня прожити без шматка м`яса, але, як правило, зовсім байдужі до продуктів із зерна.
Ліки для "мисливців": м`ясо, особливо печінка, морепродукти і жирні сорти риб, гарбузове на- сіння і волоські горіхи. Відповідний напій - сік грейпфрута, ананаса або вишні.
Отрута для "мисливців": всі вироби з пшениці, включаючи білий хліб, макарони, молочні продукти і соуси на їх основі (можна вживати кетчуп замість майонезу).
Нешкідливі для "мисливців" гречка і рис, сир і яйця, мед, шоколад (в обмеженій кількості), соя і чорний хліб.
II група крові - "землероби". Це кров друга за старовиною і з`явилася у хліборобів близько 20 000 років тому, коли вони стали вести осілий спосіб життя, приручення диких тварин, використовуючи для живлення вирощені злаки.
"Землероби" добродушні, терплячі, сумлінні. Най- ко-рисніший тип харчування для них вегета- ріанський - від м`яса вони повніють.
Ліки для "хліборобів": всі страви з сої, будь-яке насіння, (волоські горіхи, мигдаль і арахіс), гарбуз, шпинат, часник, сливи, персики, інжир і ананас. Корисна риба - короп, тріска, лосось. З напоїв - кава і зелений чай, червоне вино. День повинен починатися зі склянки води з соком половини лимона - так видаляється з організму слиз.
Отрута для "хліборобів": будь-яке м’ясо, риба з ніжним білим м`ясом (палтус, хек, камбала, білуга і зубатка), коров`яче молоко, сир і яйця, кукурудза, особливо якщо є зайва вага, банани і апельсини, фісташки.
Нешкідливі для "хліборобів" йогурти, кефір, козяче молоко.
III група крові - "кочівники". Люди з III групою крові поширилися по землі ще пізніше, ніж "землеробство", - близько 15 тис. років тому. Носії III групи крові - нащадки азіатських кочових племен. "Кочівники" подорожували по світу, харчуючись м`ясом і молоком худоби і всім іншим, що вдавалося відловити і відшукати по шляху. Здорове харчування для них, значить, збалансоване. "Кочівники" відрізняються гармонією і врівноваженістю, вони комунікабельні, мають винахідливий розум.
Ліки для "кочівників": не яловичина, баранина, оленина і кролятина. Вони можуть їсти все молочне, з риб - тріску, з круп - рис та овес. Спе- ціальний напій, так звана мемброзія, покращує пам`ять і п`ється вранці натщесерце: у склянку будь-якого фруктового соку додається по сто- ловій ложці бавовняного масла.
Отрута для "кочівників": курятина, горіхи і насі- ння, кукурудзяна і соняшникова олія (сповіль- нюють обмін речовин), соєві продукти, всі страви з жита, гречка, помідори, хурма і гранати.
Нешкідливі для "кочівників" яйця, картопля, капуста, всі приправи, кава.
IV група крові - "нові люди". IV група крові найсучасніша і рідкісна, їй всього близько тисячі років. Кажуть, Ісус Христос мав таку кров. Це найбільш загадкова група крові, тому що вчені не знають, чому вона виникла.
У всякому разі в більш древніх похованнях археологи не знаходили останків людей з такою групою крові. Кров цієї групи зустрічається лише в 5 % населення планети.
З-за такої малої кількості власників IV групи крові важко виявити в них якісь спільні риси. Відомо тільки, що "нові люди" мають більш стій- кий імунітет, але більш уразливі для злоякісних пухлин і деяких рідкісних важких захворювань.
Ліки для "нових людей": соєві продукти, баранина, оленина, кролятина, йогурт, кефір, сметана, арахіс, рис, овес, виноград, ананас, часник. Кожного ранку напій такий же, як у "хліборобів", тільки після нього рекомендується пити сік грейпфрута.
Отрута для "нових людей": яловичина, свинина, курятина, гусятина, біла риба (палтус, хек, камбала), молюски, кукурудзяна і соняшникова олія, банани і манго, апельсини, сіль і оцет.
Нешкідливі для "нових людей" кабачки, капуста, зелений горошок, картопля, кава і пиво.
Ось таке цікаве відкриття вчених. Причому і західні дослідники, і східні згодні один з одним в даному питанні. Спробуйте таку дієту - напевно станете і красивішим і здоровішим, а хіба не таку мету ви переслідуєте?