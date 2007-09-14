На Житомирщині відкрилась Всеукраїнська науково-практична конференція «Чорнобиль: реальні показники здоров’я населення»

На Житомирщині відкрилася Всеукраїнська науково-практична конференція «Чорнобиль: реальні показники здоров’я населення».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході конференції науковці з 15 областей України планують проаналізувати стан здоров’я населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, та стан здоров’я дітей – жителів радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС.

У конференції, зокрема, беруть участь Олександр ТОЛСТАНОВ (начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації), Олександр МІНЦЕР (професор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика) та інші відомі науковці.

Вчені розкажуть про нові погляди на профілактику та лікування йододефіцитних захворювань.