Енергетики руйнують зуби за 5 днів

Енергетичні і спортивні напої названі злим ворогом зубів. Кислота, що міститься в них у величезних кількостях, роз`їдає зубну емаль. Ерозія починається вже через 5 днів після регулярного вживання популярних напоїв, заявили учені з Університету Південного Ілінойса.

В ході п`ятиденного експерименту дослідники порівняли рівень кислотності в 9 енергетиках і 13 спортивних напоях. Зразки емалі знаходилися під впливом кожного напою щодня протягом 15 хвилин. До кінця експерименту можна було спостерігати пошкодження емалі. До речі, дія енергетиків була вдвічі сильнішою.

likar.info