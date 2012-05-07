Енергетики руйнують зуби за 5 днів
09:17, 07 травня 2012Зарубіжні новини
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Роз`їдають зубну емаль
Енергетичні і спортивні напої названі злим ворогом зубів. Кислота, що міститься в них у величезних кількостях, роз`їдає зубну емаль. Ерозія починається вже через 5 днів після регулярного вживання популярних напоїв, заявили учені з Університету Південного Ілінойса.
В ході п`ятиденного експерименту дослідники порівняли рівень кислотності в 9 енергетиках і 13 спортивних напоях. Зразки емалі знаходилися під впливом кожного напою щодня протягом 15 хвилин. До кінця експерименту можна було спостерігати пошкодження емалі. До речі, дія енергетиків була вдвічі сильнішою.
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