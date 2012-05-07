Як вберегти шкіру від опіків?

Сонце у травні надзвичайно активне. Вистачить кілька годин, щоб спекти шкіру. Від цього може розвиватись рак шкіри чи меланома - перетворення родимок в онко-пухлини.

"Найбільше до опіків й захворювання схильні люди із світлою шкірою. Тим, хто має пігментні плями чи родимки, на сонце взагалі краще не виходити. Особливо з 11 утра до 3 дня", - каже київський лікар дермавенеролог Кузьма Хобзей, 28 років, - "Від надміру сонця шкіра починає старіти й обвисати".

Кузьма Хобзей радить наносити захисний крем, одягати головні убори, окуляри та одяг з довгим рукавом. Під час купання на морі крем треба наносити кілька разів. Мастити й дітей, коли вони йдуть на прогулянку. Найбільш небезпечне сонце людям, які мають імплантований орган.

"Щоб організм не відторг пересаджену нирку, серце чи інший орган, люди весь час пють імунознижуючі препарати. Від цього захисні функції шкіри зменшуються й протягом 5 років після пересадки. Такі люди часто хворіють на рак шкіри".

Якщо людина обпеклась на сонці, то, навіть коли опік загоїться, негативний вплив на шкіру залишається. В організмі накопичується ультрафіолет, який випромінює сонце. Доза ультрафіолету, з якою може справитись організм, у кожного своя. Коли його рівень перевищується, шкіра стає беззахисною. Починають розвиватись хвороби. Часто рак.

gazeta.ua