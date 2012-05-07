Який сон рятує від ожиріння?

Раніше вчені довели, що недолік сну провокує набір зайвої ваги і розвиток діабету. Нове дослідження, проведене експертами з Університету Вашингтона, показує, що 9-годинний сон захищає від генетичної схильності до ожиріння.

Учені виявили декілька генів, пов`язаних з ожирінням, – вони відповідають за використання енергії і глюкози, зберігання жиру, керують відчуттям насичення. Виявлено, що на роботу цих генів впливає сон.

У експерименті взяли участь більш як 1 тис. пар близнят. Люди, нічний сон яких складав менш як 7 годин, мали велику сприйнятливість до генетичних чинників, що впливають на вагу. Ті, хто спав по 9 годин, були удвічі менш схильні до ожиріння.

meddaily.ru