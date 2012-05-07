Кішка вижила після 2 годин "миття" в пральній машині

У ПАР кішка вижила після "миття" в пральній машині.

Як повідомляє газета "Стар", чорна кішка провела дві години в побутовому апараті, але залишилася неушкодженою.

Винуватицею ненавмисного випробування тварини на витривалість стала її власниця, 63-річна Карін Беннетт, зазначає ІТАР-ТАСС. Вона просто не помітила кішку в барабані машини, завантажила білизну й ввімкнула. На щастя, підігрів води був відключений у цілях економії.

В результаті Табіта не отримала особливо тяжких ушкоджень. Ветеринар виявив переохолодження й воду в легенях. Вже через п`ять годин кішка змогла повернутися додому.