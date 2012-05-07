У Білорусі пенсійний вік не підвищуватимуть
Влада Білорусі не має наміру підвищувати пенсійний вік.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні журналістам заявив віце-прем`єр-міністр Білорусі Анатолій Тозік.
«Питання підвищення віку виходу на пенсію - така позиція глави держави - в практичній площині не стоїть і не обговорюється», - сказав А.Тозік.
Він нагадав, що в Білорусі громадянам надана можливість добровільно відкласти вихід на пенсію після досягнення загальновстановленого пенсійного віку.
«При цьому вибір залишається за людиною: продовжити роботу без отримання пенсії, щоб збільшити розмір своєї пенсії в майбутньому, або ж не користуватися такою можливістю», - зазначив А.Тозік.
Він підкреслив, що пенсії в Білорусі виплачуються своєчасно, в повному обсязі, регулярно підвищуються.
Так, цього року передбачено чотири перерахунки трудових пенсій у зв`язку із зростанням заробітної плати. Підвищення розміру пенсійних виплат відбулося з лютого і травня нинішнього року, очікується перерахунок із серпня і листопада.
Довідка УНІАН. З 1 жовтня 2011 року набув чинності закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".
Цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.
У Росії і Білорусі вік виходу на пенсію на сьогодні найнижчий, порівняно з більшістю європейських країн: 60 років - для чоловіків і 55 - для жінок.
17 листопада 2011 року прем`єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що в РФ найближчим часом не планується підвищення пенсійного віку.
Багато європейських країн також підвищують пенсійний вік.