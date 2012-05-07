Що потрібно для того, щоб жінка завагітніла?

Для то­го щоб жінка мог­ла завагітніти, пот- рібні певні умо­ви. Як­що роз­гля­да­ти це як фізіологічний про­цес, то без овуляції нічого вий­де.

Але як дізнатися, на­ста­ла во­на чи ні? Ад­же ба­га­то пар, які, зда­ва­ло­ся б, здорові і здатні до на­род­жен­ня дітей, дов­гий час, іноді, безуспішно на­ма­га­ють­ся зло­ви­ти цей мо­мент, але нічого не ви­хо­дить.

Тро­хи теорії

Овуляція - це один з етапів мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, під час яко­го зріла і го­то­ва до запліднення яйцеклітина ви­хо­дить з фолікула яєчника. Як пра­ви­ло, овуляція відбувається у жінок в середині мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, і ці при­близ­но 3 - 5 днів - найсприятливіший період для за­чат­тя.

Особливі прик­ме­ти овуляції

Як­що у жінки ре­гу­ляр­ний мен­ст­ру­аль­ний цикл, то овуляцію мож­на роз­ра­ху­ва­ти: для цьо­го потрібно від пер­шо­го дня наступної менструації відняти 12 - 14 днів - це і бу­де період овуляції.

Ще вар­то звер­ну­ти ува­гу на деякі симп­то­ми: підвищення жирності шкіри і по­ява на ній ви­си­пу, болі в животі, рясні виділення з піхви.

Мож­на що­ран­ку вимірювати ба­заль­ну тем­пе­ра­ту­ру за до­по­мо­гою тер­мо­мет­ра (ораль­но, вагінально або рек­таль­но) - пе­ред овуляцією тем­пе­ра­ту­ра знижується, після - зростає. Але є й додаткові, більш точні дослідження, на­прик­лад, ви­ко­рис­тан­ня спеціальних тестів, які мож­на ку­пи­ти в аптеці.

Пам`ят­ка

•не вар­то діставати тест, як­що не збираєтеся про­во­ди­ти йо­го найб­лиж­чим ча­сом;

•тес­ту­ван­ня потрібно про­во­ди­ти щод­ня, ба­жа­но в один і той же час;

•кра­ще утри­му­ва­ти­ся від се­чо­ви­пус­кан­ня за 4 го­ди­ни до про­ве­ден­ня тес­ту;

•проведіть тес­ту­ван­ня вранці і ввечері, при­чо­му добре б по­тра­пи­ти в проміжок від 10 го­ди­ни ран­ку до 8 го­ди­ни ве­чо­ра;

•не­ба­жа­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для тес­ту пер­шу ран­ко­ву се­чу;

•за па­ру го­дин до тес­ту­ван­ня рекомендується ско­ро­ти­ти вжи­ван­ня рідини.

Як пра­цю­ють тес­ти?

У сечі жінки міститься лютеїнізуючий гор­мон (ЛГ), рівень яко­го різко зростає за 1 - 2 до­би до на­стан­ня овуляції.

Тес­ти ре­а­гу­ють на утри­ман­ня ЛГ і до­зво­ля­ють ви­зна­чи­ти спри­ят­ли­вий час для за­чат­тя. У мо­мент, ко­ли рівень ЛГ досягає піку, що відбувається ли­ше один раз про­тя­гом мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, тест на овуляцію стає по­зи­тив­ним.

Мінус

Недоліком тестів для ви­зна­чен­ня овуляції мож­на на­зва­ти ви­со­ку ціну. Як­що спро­бу­ва­ти за­оща­ди­ти і про­во­ди­ти тес­ту­ван­ня раз на день, то мож­на про­пус­ти­ти пік ЛГ і тоді всі ста­ран­ня підуть нанівець.

А як­що у жінки не­ре­гу­ляр­ний цикл, то точ­но­го ре­зуль­та­ту тес­ту­ван­ня мож­на не до­би­ти­ся і гроші бу­дуть витрачені да­рем­но.

Як про­во­ди­ти тес­ту­ван­ня?

Тес­ту­ван­ня потрібно по­чи­на­ти за 17 днів до по­чат­ку наступної менструації, але це за умо­ви, що у жінки ре­гу­ляр­ний мен­ст­ру­аль­ний цикл.

На­прик­лад, як­що цикл складається з 28 днів, то тес­ту­ван­ня про­во­дить­ся з 11-го дня, як­що з 35 днів - з 18-го. Як­що цикл не­ре­гу­ляр­ний, то потрібно виб­ра­ти най­ко­рот­ший цикл за півроку і за ним ви­зна­ча­ти день тес­ту­ван­ня.

Спра­ва в то­му, що пік рівня ЛГ, який мо­же бу­ти пра­виль­но ви­зна­че­ний тес­том, тримається мен­ше до­би. То­му як­що ЛГ до­сяг піку увечері, а тест жінка зро­би­ла ли­ше вранці, ко­ли рівень ЛГ вже зни­зив­ся, то ре­зуль­та­ти мо­жуть ви­я­ви­ти­ся не­га­тив­ни­ми.

То­му рекомендується ро­би­ти тест на овуляцію двічі на день - вранці і ввечері, щоб не про­пус­ти­ти мо­мент, ко­ли рівень ЛГ в сечі найбільш ви­со­кий.

Тест-смуж­ку необхідно помістити в ємність з се­чею на кілька се­кунд, після чо­го по­клас­ти на рівну по­верх­ню і по­ди­ви­ти­ся ре­зуль­тат че­рез 10 хви­лин.

Як­що для тес­ту­ван­ня застосовується стру­ме­не­вий тест, то мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти або ємність з се­чею, або підставляти тест відразу під струмінь сечі на кілька се­кунд. Після цьо­го тест закривається ков­пач­ком і кла­деть­ся на рівну по­верх­ню. Че­рез 10 хви­лин мож­на по­ба­чи­ти ре­зуль­тат.

Ме­тод папороті

Існують та­кож спеціальні при­ла­ди - міні- мікроскопи. Во­ни мо­жуть ви­зна­чи­ти овуляцію по слині жінки. Спра­ва в то­му, що за 2 - 3 дні пе­ред овуляцією в слині збільшується вміст со­лей - хлоридів.

Як­що по­ди­ви­ти­ся та­ку сли­ну під мікроскопом, то мож­на по­ба­чи­ти ма­лю­нок, схо­жий на лист папороті. Цілком мож­ли­во, що міні-мікроскопи (які за фор­мою і розміром на­га­ду­ють фла­кон з губ­ною по­ма­дою) ста­нуть кон­ку­рен­та­ми тестів на овуляцію, оскільки во­ни зручні, економічні і розраховані на багаторічну ро­бо­ту, а та­кож да­ють точні ре­зуль­та­ти.

Як ви­зна­чи­ти ре­зуль­тат?

Для цьо­го потрібно порівняти лінію ре­зуль­та­ту зліва біля стрілки на тест-смужці з кон­троль­ною лінією спра­ва. Як­що на тесті з`яви­ла­ся тільки од­на кон­троль­на лінія або тес­то­ва лінія світліше контрольної, то тест вважається не­га­тив­ним.

Як­що тес­то­ва і кон­троль­на лінія збігаються за коль­о­ром і яскравості або тес­то­ва лінія темніше контрольної, то тест по­зи­тив­ний (після цьо­го про­дов­жу­ва­ти тес­ту­ван­ня не потрібно). Як­що кон­троль­на лінія відсутня, зна­чить, тест хиб­ний або про­ве­де­ний не­пра­виль­но.

Різновиди тестів

•зви­чай­на тест-смуж­ка, яка виглядає і використовується так са­мо, як і тест для ви­зна­чен­ня вагітності;

•стру­ме­не­вий тест - в плас­ти­ко­во­му корпусі з ков­пач­ком (ре­зуль­тат вид­но в спеціальному віконці);

•циф­ро­вий тест, який має спеціальне елек­трон­не таб­ло, що дозволяє ба­чи­ти ре­зуль­та­ти.

Як точ­но розпізнати овуляцію?

Щоб бу­ти впев­не­ною на 100%, надійніше спостерігати за рос­том і роз­вит­ком фолікула за до­по­мо­гою ульт­ра­зву­ко­во­го дослідження. Мож­на комбінувати УЗД і ви­ко­рис­тан­ня тестів на овуляцію.

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