Що потрібно для того, щоб жінка завагітніла?
Потрібні умови...
Для того щоб жінка могла завагітніти, пот- рібні певні умови. Якщо розглядати це як фізіологічний процес, то без овуляції нічого вийде.
Але як дізнатися, настала вона чи ні? Адже багато пар, які, здавалося б, здорові і здатні до народження дітей, довгий час, іноді, безуспішно намагаються зловити цей момент, але нічого не виходить.
Трохи теорії
Овуляція - це один з етапів менструального циклу, під час якого зріла і готова до запліднення яйцеклітина виходить з фолікула яєчника. Як правило, овуляція відбувається у жінок в середині менструального циклу, і ці приблизно 3 - 5 днів - найсприятливіший період для зачаття.
Особливі прикмети овуляції
Якщо у жінки регулярний менструальний цикл, то овуляцію можна розрахувати: для цього потрібно від першого дня наступної менструації відняти 12 - 14 днів - це і буде період овуляції.
Ще варто звернути увагу на деякі симптоми: підвищення жирності шкіри і поява на ній висипу, болі в животі, рясні виділення з піхви.
Можна щоранку вимірювати базальну температуру за допомогою термометра (орально, вагінально або ректально) - перед овуляцією температура знижується, після - зростає. Але є й додаткові, більш точні дослідження, наприклад, використання спеціальних тестів, які можна купити в аптеці.
Пам`ятка
•не варто діставати тест, якщо не збираєтеся проводити його найближчим часом;
•тестування потрібно проводити щодня, бажано в один і той же час;
•краще утримуватися від сечовипускання за 4 години до проведення тесту;
•проведіть тестування вранці і ввечері, причому добре б потрапити в проміжок від 10 години ранку до 8 години вечора;
•небажано використовувати для тесту першу ранкову сечу;
•за пару годин до тестування рекомендується скоротити вживання рідини.
Як працюють тести?
У сечі жінки міститься лютеїнізуючий гормон (ЛГ), рівень якого різко зростає за 1 - 2 доби до настання овуляції.
Тести реагують на утримання ЛГ і дозволяють визначити сприятливий час для зачаття. У момент, коли рівень ЛГ досягає піку, що відбувається лише один раз протягом менструального циклу, тест на овуляцію стає позитивним.
Мінус
Недоліком тестів для визначення овуляції можна назвати високу ціну. Якщо спробувати заощадити і проводити тестування раз на день, то можна пропустити пік ЛГ і тоді всі старання підуть нанівець.
А якщо у жінки нерегулярний цикл, то точного результату тестування можна не добитися і гроші будуть витрачені даремно.
Як проводити тестування?
Тестування потрібно починати за 17 днів до початку наступної менструації, але це за умови, що у жінки регулярний менструальний цикл.
Наприклад, якщо цикл складається з 28 днів, то тестування проводиться з 11-го дня, якщо з 35 днів - з 18-го. Якщо цикл нерегулярний, то потрібно вибрати найкоротший цикл за півроку і за ним визначати день тестування.
Справа в тому, що пік рівня ЛГ, який може бути правильно визначений тестом, тримається менше доби. Тому якщо ЛГ досяг піку увечері, а тест жінка зробила лише вранці, коли рівень ЛГ вже знизився, то результати можуть виявитися негативними.
Тому рекомендується робити тест на овуляцію двічі на день - вранці і ввечері, щоб не пропустити момент, коли рівень ЛГ в сечі найбільш високий.
Тест-смужку необхідно помістити в ємність з сечею на кілька секунд, після чого покласти на рівну поверхню і подивитися результат через 10 хвилин.
Якщо для тестування застосовується струменевий тест, то можна використовувати або ємність з сечею, або підставляти тест відразу під струмінь сечі на кілька секунд. Після цього тест закривається ковпачком і кладеться на рівну поверхню. Через 10 хвилин можна побачити результат.
Метод папороті
Існують також спеціальні прилади - міні- мікроскопи. Вони можуть визначити овуляцію по слині жінки. Справа в тому, що за 2 - 3 дні перед овуляцією в слині збільшується вміст солей - хлоридів.
Якщо подивитися таку слину під мікроскопом, то можна побачити малюнок, схожий на лист папороті. Цілком можливо, що міні-мікроскопи (які за формою і розміром нагадують флакон з губною помадою) стануть конкурентами тестів на овуляцію, оскільки вони зручні, економічні і розраховані на багаторічну роботу, а також дають точні результати.
Як визначити результат?
Для цього потрібно порівняти лінію результату зліва біля стрілки на тест-смужці з контрольною лінією справа. Якщо на тесті з`явилася тільки одна контрольна лінія або тестова лінія світліше контрольної, то тест вважається негативним.
Якщо тестова і контрольна лінія збігаються за кольором і яскравості або тестова лінія темніше контрольної, то тест позитивний (після цього продовжувати тестування не потрібно). Якщо контрольна лінія відсутня, значить, тест хибний або проведений неправильно.
Різновиди тестів
•звичайна тест-смужка, яка виглядає і використовується так само, як і тест для визначення вагітності;
•струменевий тест - в пластиковому корпусі з ковпачком (результат видно в спеціальному віконці);
•цифровий тест, який має спеціальне електронне табло, що дозволяє бачити результати.
Як точно розпізнати овуляцію?
Щоб бути впевненою на 100%, надійніше спостерігати за ростом і розвитком фолікула за допомогою ультразвукового дослідження. Можна комбінувати УЗД і використання тестів на овуляцію.