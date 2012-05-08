Чим корисна листова зелень

Листова зелень: капуста, шпинат, крес-салат, ріпа й рукола схожі за своїми поживними характеристиками і, як з`ясувалося - незамінні в раціоні жінки.

Що містить: вітаміни К, А, В і С, кальцій, калій, бета-каротин, марганець, фолієву кислоту, магній, залізо та клітковину.

Броколі та звичайна капуста є одними з найкращих джерел кемпферолу, який пов`язаний зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженнями, високий вміст кемпферолу в їжі на 40% знижує захворюваність на рак яєчників у жінок. Кемпферол також міститься в чаї, а також у брюссельській капусті та іншій зелені.

Шпинат, завдяки високому вмісту заліза, захищає імунну систему й допомагає організму виробляти енергію. Це особливо важливо для регулярного менструального циклу, а також для вагітних жінок, які потребують вищого рівня цієї поживної речовини. Дефіцит заліза в більшості жінок призводить до анемії.

Залізо можна знайти в більшості зелені. Крім шпинату, його багато в таких рослинах: мангольд, гірчиця й салат-латук.

Темна зелень, наприклад, швейцарський мангольд, шпинат, водорості, є джерелами магнію, який грає важливу роль у багатьох ключових біологічних процесах.

Крім того, темна зелень сприяє зниженню високого кров`яного тиску, зміцнює імунну систему й кістки, допомагає під час сну розслабленню м`язів, зняттю стресу і тривоги.

Для жінок продукти, що містять магній і кальцій у великих кількостях, особливо важливі, оскільки дефіцит цих елементів безпосередньо пов`язаний із виникненням клінічної депресії, до якої жінки схильні удвічі більше, ніж чоловіки.

Мангольд і шпинат - найбагатші на кальцій продукти на землі. Кальцій особливо важливий для жінок, оскільки він допомагає запобігти втраті кісткової маси після менопаузи. Жінки, які їдять їжу, багату на кальцій і вітамін D, менш схильні до розвитку цукрового діабету 2 типу й ПМС. Мало того, що кальцій допомагає росту міцних кісток і зубів, він також грає важливу роль у процесі згортання крові, м`язового скорочення й регулювання серцебиття.

У всій листовій зелені також міститься дуже багато вітаміну К, що необхідний для здоров`я кісток і відіграє унікальну роль у запобіганні остеопорозу. Річ у тому, що вітамін К допомагає кальцію "знайти дорогу" до кісток. Насправді, без адекватної кількості вітаміну К, кальцій навіть може створювати болісні відчуття в суглобах і м`язах. Відкладення кальцію у м`яких тканинах більш поширені серед жінок, ніж у чоловіків, тож обов`язково включи до свого раціону продукти, багаті на вітамін К: зелень, шпинат, капусту й буряк.

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