Чому у дитини болить голова?
Проблема 80% школярів
Часто батьки думають, що якщо дитина скаржиться на головний біль, то, швидше за все, прикидається.
Виходить, що діти "мають право" хворіти тільки дитячими хворобами, а головний біль - доля старших. Ми все ще живемо з поданням про дитячий та юнацький вік як про пори, коли організм в цілому здоровий. А це вже давно не так.
Періодичний або частий головний біль в дитячому і підлітковому віці стає серйозною проблемою. За даними досліджень, серед дітей 3-5 років від головного болю страждають всього 3-5%, у шестирічних близько 15%, а серед школярів майже 80%.
Отже до цього симптому у дітей не можна відноситься несерйозно. Часто повторюється головний біль - явний показник захворювання мозку, який сам по собі не пройде. Тому чим раніше дитину обстежать і пролікують, тим краще.
Адже дитяча нервова система поки перебуває в стадії формування і володіє великими можливостями для відновлення. У зрілому віці будь-яке захворювання мозку лікувати набагато складніше.
Найбільш часта причина головних болів в дитячому і підлітковому віці - поганий стан судин головного мозку. В ході досліджень останніх років було переконливо доведено, що навіть невеликі мозкові судинні розлади у дітей, потім, через роки можуть відгукнутися мозковими катастрофами - наприклад, інсультами. Тому виявлення та лікування головного болю у підростаючого покоління зараз є дуже актуальним питанням.
Звідки беруться ці судинні розлади у малюків - в основному вони формуються в перинатальному періоді. Несприятливий час вагітності і пологів у матері призводять до гіпоксії і ураження нервової системи, а також судин у дитини.
Друга поширена причина судинних порушень - родова травма шийного відділу хребта, що веде до поразки хребетних артерій і хронічної недостатності судин мозку. На цьому тлі, надалі формуються багато захворювань - ранній остеохондроз, вегетосудинна дистонія, стійке підвищення артеріального тиску і, навіть, гострі порушення мозкового кровообігу.
Статистика свідчить: крововилив у мозок і локальне погіршення кровопостачання мають місце у кожного десятого новонародженого, а у недоношених дітей вони реєструються у вісім разів частіше.
Стан судин різко погіршується з початком шкільних занять.
Причини зрозумілі - брак фізичної активності, тривала незручна поза, психічне і фізичне перенапруження. Погіршення самопочуття зазвичай проявляється у перші шкільні роки і на початку пубертатного періоду.
Крім скарг на головний біль у великої частини школярів відзначається зниження пам`яті, уваги, працездатності. На жаль батьки і педагоги щедрі на свої діагнози: лінь, небажання вчитися, недостатня відповідальність.
Насправді, цілком імовірно, що в основі зниження успішності - порушення тонусу судин і кровопостачання мозку. Що це за порушення?
Гіпотонія - надлишкове розширення церебральних артерій.
•Проявляється пульсуючими головними болями, нерідко за типом мігрені, однобічні.
Спазм - патологічне звуження артерій мозкових.
•Головний біль при цьому, тривалий, що давить, може супроводжуватися нудотою і блювотою, запамороченнями, потемнінням в очах, підморгуванням чорних мушок перед очима.
Венозна недостатність.
•Виникає при утрудненні венозного відтоку крові з черепа, внаслідок чого судини переповнюються кров`ю. У разі ускладнення венозного відтоку найчастіше ставлять діагноз - ВЧГ, внутрішньочерепна гіпертензія, тобто, підвищення внутрішньочерепного тиску. Це найбільш частий діагноз.
Головні болі, викликані ангіодистоніями і обумовлені ВЧГ можуть бути такими сильними, що дитина не може виконувати шкільні завдання, грати і взагалі щось робити. Не дивно, що поступово вона починає відставати в навчанні, втрачає всякий інтерес до звичайних розваг, менше рухається, словом - якість життя дитини значно погіршується.
Так що, якщо ваша дитина стала малорухливою, безініціативною, млявою, впадає у тужливий стан або, навпаки, перетворилася в дратівливу, непосидючу, неслухняну, агресивну - це привід відвідати невролога.