Тетрациклін - ворог репродуктивної функції у чоловіків

Популярний антибіотик тетрациклін названий ворогом репродуктивної функції у чоловіків. Учені з штату Невада (США) виявили, що його застосування знижує якість сперми у пацієнта і відбивається на репродуктивних здібностях наступних поколінь.

Учені довели цю теорію на прикладі членистоногих виду Cordylochernes scorpioides. Протягом декількох тижнів з моменту народження до настання статевої зрілості особини чоловічої статі одержували курс тетрацикліну. В результаті у членистоногих на 25% знизилася кількість життєздатних сперматозоїдів.

Те ж спостерігалося і у потомства піддослідних членистоногих - другого і третього покоління. Учені вважають, що антибіотик аналогічно діє і на сперму людей, оскільки впливає на спосіб експресії генів.

likar.info