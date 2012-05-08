Молоко покращує пам'ять

Кисломолочні продукти покращують пам`ять, мислення, увагу, психомоторну координацію, мову. До такого висновку прийшли учені з Університету Південної Австралії.

У дослідженні взяли участь близько 1 тис. добровольців. Вони розповіли про свій раціон і пройшли тести на когнітивні здібності. Фахівці виявили, що щоденне вживання цих продуктів сприятливо впливає на когнітивні функції людини.

Раніше вчені довели, що кальцій, сироватковий протеїн, вітамін D, магній, що містяться в молочних продуктах, сприяють нормалізації ваги, знижують ризик діабету і гіпертонії. Позитивний вплив на пам’ять і мислення – новий аргумент для регулярного вживання цих продуктів.

neboley.com.ua