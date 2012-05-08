Пустушки покращують харчування дітей

Використання сосок-пустушок сприяє грудному вигодовуванню, заявили американські педіатри.

Раніше лікарі рекомендували не давати новонародженим пустушки, вважаючи, що це допоможе збільшити число малюків, що знаходяться на грудному вигодовуванні. Проте нове дослідження, проведене ученими з Орегонського університету, поставило під сумнів цей висновок. Експерти спостерігали за 2,2 тис. новонароджених, яким в пологовому будинку не давали соски-пустушки. В результаті, число дітей, яких почали годувати дитячим харчуванням замість грудного вигодовування, виросло на 10%.

Неонатологи пояснили, що, не маючи можливості дати дитині, що плаче, пустушку, мами і медсестри в пологовому будинку заспокоювали їх за допомогою соски на пляшці з сумішшю. В результаті малюки переходили на штучне вигодовування. Тим часом, найздоровішим видом дитячого харчування до 6 місяців є грудне молоко.

likar.info