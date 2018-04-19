Біо, еко, органік... Мода чи необхідність?

"Біо", "еко", "органік"... Ці модні сло­ва сьо- годні у всіх на слу­ху. На Заході ідеї натуральності і екологічності популярні ще з 1980-х. У країнах з ви­со­ким рівнем жит­тя і з давнь­ою традицією тур­бо­ти про довкілля екологічно чис­тий одяг, меблі, іграшки, миючі за­со­би ви­би­ра­ють вже прак­тич­но всі, хто мо­же собі це до­зво­ли­ти. Та й у нас прихильників на­ту­раль­них і без­печ­них товарів стає все більше. За що ми пла­ти­мо?

За­сте­ре­жен­ня "всі, хто мо­же собі це до­зво­ли­ти" не­ви­пад­ко­ве: за все гар­не до­во­дить­ся пла­ти­ти, і то­ва­ри, сертифіковані як "еко" і "біо", за ви­зна­чен­ням кош­ту­ють до­рож­че. Спробуємо розібрати- ся, за що при­хиль­ни­ки "еко" і "біо" готові відда- вати свої гроші.

Пер­ша при­чи­на - цілком егоїстична: без­пе­ка для здо­ров`я і гіпоалергенність. При­чи­на важ­ли­ва, тим більше ко­ли йдеть­ся про продукцію для дітей.

Людст­во по­тра­пи­ло у паст­ку про­гре­су: чим більше хімічних ре­чо­вин міститься в то­варх по­всяк­ден­но­го вжит­ку, які виробляє су­час­на промисловість, тим більше лю­дей страждає від алергії. А вже бать­ки ди­ти­ни-алергіка май­же на­пев­но ви­бе­руть гіпоалергенну ди­тя­чу кос­ме­ти­ку і одяг.

В органічній косметиці немає ніяких син­те­тич­них ароматизаторів і барвників: ту­ди вхо­дять тільки натуральні інгредієнти.

На­ступ­на схо­дин­ка - від егоїзму "здо­ров`я" до справ­жньо­го екологічного підходу.

Ба­га­то сімей воліють ку­пу­ва­ти ті то­ва­ри, які не зав­да­дуть шко­ди не тільки здо­ров`ю ма­лю­ка, але і безпечні для пла­не­ти. Що це означає?

Ви­роб­ниц­т­во, яке не забруднює навколишнє се­ре­до­ви­ще, біорозкладне або піддається вторинній переробці відходів і упа­ков­ка. Ви­би­ра­ю­чи та­ку продукцію, ми ро­би­мо не так вже й ма­ло - "голосуємо руб­лем", відмовляючись підтримувати шкідливе, не екологічне ви­роб­ниц­т­во.

На Заході особ­ли­во переконані сім`ї відмовляються та­кож від ре­чей, ви­го­тов­ле­них на іншому кінці землі, так як їх транс­пор­ту­ван­ня теж виснажує ре­сур­си пла­не­ти (гідний привід підтримувати вітчизняного ви­роб­ни­ка!). Крім то­го, заможні ро­ди­ни йдуть по несподіваному для нас по­ки шля­ху відмови від надмірного спо­жи­ван­ня: як мож­на мен­ше ку­пу­ють но­ве, віддаючи пе­ре­ва­гу вже вжи­ва­но­му.

Зви­чай­но, хо­четь­ся, щоб натуральність і еколо- гічність товарів бу­ла підтверджена. На жаль, у нас ри­нок такої продукції по­ки настільки не­роз­ви­не­ний, що немає і своєї незалежної сис­те­ми сер- тифікації.

То­му вар­то ма­ти на увазі: на сьогоднішній день російські ви­роб­ни­ки, які пи­шуть на упаковці "еко" або "біо", за свої сло­ва ніяк не відповідають - це мо­же бу­ти прос­то мар­ке­тин­го­вим хо­дом. Зали- шається тільки уваж­но вив­ча­ти склад і умо­ви ви­роб­ниц­т­ва, як­що во­ни вказані на упаковці.

На іноземних то­ва­рах вар­то шу­ка­ти зна­ки сер- тифікації - во­ни різні, в залежності від країни. Ви­мо­ги стандартів, пропоновані до продукції, теж різні. У США на­ту­раль­ну і без­печ­ну продукцію за­зви­чай на­зи­ва­ють "органік", в Німеччині "біо", а у Франції "еко".

Одні з найвідоміших і найавторитетніших серти- фікатів - німецький BDIH (сертифікат Федеральної асоціації тор­го­вих і про­ми­с­ло­вих підприємств) для кос­ме­ти­ки і фармацевтичної продукції, фран­цузь­кий Cosmebio-Ecocert (знак "BIO" під кон­тро­лем незалежної організації Ecocert - най­ви­щий стан­дарт для косметичної продукції), NaTrue - знак, роз­роб­ле­ний для товарів Європейського со­юзу.

Без­печ­на кос­ме­ти­ка Кос­ме­ти­ка (як ди­тя­ча так і до­рос­ла) сьогодні набуває все більшої популярності. Не­див­но: ті, для ко­го пер­шоп­ри­чи­ною еко ви­бо­ру виявляється алергія, на­сам­пе­ред звер­та­ють ува­гу на про­дук­ти, які без­по­се­редньо кон­так­ту­ють з шкірою.

У на­ту­раль­ну ди­тя­чу кос­ме­ти­ку вхо­дять тільки ком­по­нен­ти, які до­гля­да­ють за шкірою, - жод­них консервантів, ароматизаторів, син­те­тич­них барвни- ків, ароматизаторів, силіконів, парафінів та інших продуктів нафтохімії.

Ви­роб­ни­ки офіційно підтверджують, що рос­лин­на си­ро­ви­на (мас­ла, віск, екст­рак­ти трав і на­сто­ян­ки з квітів, ефірні мас­ла) або зібрано в екологічно чис­тих місцях при­род­но­го зрос­тан­ня, що пе­ре­бу­ва­ють під кон­тро­лем екологічних служб, або ви­ро­ще­но в кон­трольо­ва­них біологічних гос­по­дар­ст­вах без ви­ко­рис­тан­ня хімічних до­брив, гербіцидів та інсектицидів.

Для більшості європейських еко сертифікатів обов`яз­ко­ва ви­мо­га - за­хист тва­рин: про­дук­ти не тес­ту­ють­ся на тва­рин, і в їх складі немає ком- понентів тва­рин­но­го по­ход­жен­ня. За­раз на на­шо­му рин­ку пред­став­ле­но вже кілька фірм, що ви­роб­ля­ють кос­ме­ти­ку для най­мен­ших - шампуні, кре­ми, лосьй­о­ни, мас­ла, за­со­би для ку­пан­ня. Та­кою ди­тя­чою кос­ме­ти­кою час­то із за­до­во­лен­ням по­чи­на­ють ко­рис­ту­ва­ти­ся і ма­ми...

Все для до­му На­вряд чи є сенс ви­би­ра­ти для ди­ти­ни-алергіка біокосметику, але при цьо­му про­дов­жу­ва­ти пра­ти йо­го одяг аг­ре­сив­ним син­те­тич­ним по­рош­ком. На­ступ­ним кро­ком найчастіше стає перехід на більш екологічні миючі за­со­би.

У європейських виробників мож­на знай­ти пов­ну га­му: тут і рідини для мит­тя по­су­ду, і таб­лет­ки для посудомийної ма­ши­ни і за­со­би для пран­ня, і пля- мовивідники. Як­що засіб по-справ­жньо­му еколо- гічний, не вар­то че­ка­ти від ньо­го звич­но­го нам великої кількості піни.

Чим більше ве­се­лих пінних буль­ба­шок, тим більше в цьо­му засобі аг­ре­сив­них ПАР (по­верх­не­во-ак­тив­них ре­чо­вин - де­ше­вих піноутворювачів, які шкідливі для шкіри); насправді, для хо­ро­шо­го відмивання і пран­ня піна не потрібна.

Екологічно чисті за­со­би для пран­ня і мит­тя по­су­ду не містять хло­ру, нафтопродуктів і син­те­тич­них ароматизаторів, фосфатів, оп­тич­них відбілювачів. Во­ни нешкідливі для шкіри, а крім то­го, не за­бруд­ню­ють навколишнє се­ре­до­ви­ще і дже­ре­ла во­ди.

У західних країнах екологічні то­ва­ри, що не містять продуктів наф­то­пе­ре­роб­ки, ста­ють з кож­ним ро­ком все більш по­пу­ляр­ни­ми.

Є і ще один див­ний засіб, який підходить для пран­ня, і для мит­тя по­су­ду, і навіть як заміна ми­лу і шам­пу­ню. Це - миль­ний горіх, який рос­те в Індії, Тибеті та інших країнах Схо­ду та використову- ється там з найдавніших часів. У нас мильні горіхи мож­на прид­ба­ти або за­мо­ви­ти по Інтернету в ма­га­зи­нах екопродукціі.

Ек­зо­ти­кою во­ни зда­ють­ся тільки на пер­ший по­гляд - насправді за­сто­со­ву­ва­ти їх зовсім не склад­но і кош­ту­ють не­до­ро­го. В праль­ну ма­ши­ну горіхи кла­дуть у спеціальному ба­га­то­ра­зо­во­му мішечку, а їх відвар мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для руч­но­го пран­ня, мит­тя по­су­ду, мит­тя во­лос­ся і тіла. До речі, во­ни ма­ють антибактеріальні та противірусні влас- тивості, до­по­ма­га­ють при за­паль­них за­хво­рю­ван­нях шкіри, по­кра­щу­ють якість во­лос­ся.

Одя­га­ти­ся в ко­рис­не З чим ще постійно контактує ніжна шкіра на­ших малюків? Зви­чай­но, з одя­гом!

Між тим 12% на­се­лен­ня нашої пла­не­ти страждає від алергії на бар­в­ни­ки, що ви­ко­рис­то­ву­ють­ся в текстильній промисловості. І ще од­на циф­ра: 25% хімікатів, які ви­ко­рис­то­ву­ють­ся у всій промисло- вості у всьо­му світі, витрачається при вирощуванні звичайної ба­вов­ни. Що стосується син­те­тич­них тка­нин, то їх ви­роб­ниц­т­во завдає Землі ще більшої шко­ди.

Яка є аль­тер­на­ти­ва? За­раз з`явив­ся ве­ли­кий вибір екологічно чис­тих матеріалів, які корисні і для дітей, і для пла­не­ти.

Органічну ба­вов­ну ви­ро­щу­ють без пестицидів та інших хімікатів. Во­на ду­же м`яка, добре дихає і лег­ка у догляді

Льон вирощується, як у старі ча­си, без пести- цидів і гербіцидів. На жаль, він силь­но мнеть­ся і для са­мих ма­лень­ких одяг з льо­ну жорст­ку­ва­тий.

Шовк здав­на відомий своїми антибактеріальними влас­ти­вос­тя­ми, він ніжний і м`який. Деякі компанії ви­роб­ля­ють "гу­ман­ний шовк" ко­ко­ни зби­ра­ють вже після то­го, як шов­ко­пря­ди звідти виб­ра­ли­ся, так що для йо­го ви­роб­ниц­т­ва нікого не вби­ва­ють.

Біо шерсть от­ри­му­ють від овець з кон­трольо­ва­них біологічних гос­по­дарств, де тва­рин ви­ро­щу­ють у при­род­них умо­вах - без антибіотиків, гормонів рос­ту, штуч­них кор­мо­вих до­ба­вок. Вівці вільно па­суть­ся на лу­гах і щи­па­ють "органічну" трав­ку, не об­роб­ле­ну хімічними до­бри­ва­ми та пес­ти­ци­да­ми.

Бам­бук - один з найпопулярніших і пер­спек­тив­них еко матеріалів. Бам­бук зростає з неймовірною швидкістю (метр в день!), то­му йо­го ви­ро­щу­ван­ня та ви­ко­рис­тан­ня нешкідливе і без­печ­не - не потрібні ні до­бри­ва, ні пес­ти­ци­ди. З точ­ки зо­ру тур­бо­ти про пла­не­ту він виграє порівняно з органічною ба­вов­ною (ви­роб­ниц­т­во якої виснажує ґрунт і вимагає ду­же великої кількості во­ди).

Крім то­го, бам­бу­ко­ва тка­ни­на гіпоалергенна - підходить навіть но­во­на­род­же­ним і тим, хто страждає атопічним дер­ма­ти­том. Во­на ду­же шов­ко­вис­та і приємна для шкіри, відмінно дихає, вбирає на 60% більше во­ло­ги, чим ба­вов­на, а ще володіє влас­ти­вос­тя­ми тер­мо­ре­гу­ля­то­ра - зберігає теп­ло в хо­лод­ну по­го­ду і залишається про­хо­лод­ною в спе­ку. Для мам важ­ли­во і те, що одяг з бам­бу­ка ду­же міцний і лег­ко пе­реть­ся.

Останнім ча­сом з`яви­ло­ся безліч не­з­ви­чай­них еко- логічних тка­нин: по­ляр­ний фліс - син­те­тич­ний матеріал, який роб­лять з... чис­то ви­ми­тих плас­ти­ко­вих пля­шок; ремі - тка­ни­на з західно-азіатської рос­ли­ни, що в 5 разів міцніше ба­вов­ни, добре вбирає во­ло­гу і швид­ко сох­не; са­са­ва­ши - матеріал з суміші японсь­ко­го па­пе­ру і рос­ли­ни ку­ма­за­са, схо­жий на льон, гіпоалергенний, має антибактеріальні властивості; лио­сель - з деревної ма­си (це­лю­ло­зи), виготовляється тільки з де­рев, ви­ро­ще­них без за­сто­су­ван­ня хімікатів. Одяг ро­бить­ся навіть із сої! Цей лег­кий і м`який матеріал, крім всьо­го іншого, має ще і зволожуючі власти- вості.

4 за­ко­ни екології Су­час­на на­ука про взаємини лю­ди­ни й при­ро­ди базується на 4 прин­ци­пах, які сфор­му­лю­вав Баррі Ком­мо­нер, аме­ри­кансь­кий біолог і еко­лог:

•Все пов`яза­не зі всім. В біосфері всі живі організми впли­ва­ють один на од­но­го, будь-яка зміна якості при­род­но­го се­ре­до­ви­ща мо­же спри­чи­ни­ти серйозні наслідки.

•Все по­вин­но ку­дись подітися. Дія цьо­го за­ко­ну - од­на з го­лов­них при­чин сучасної екологічної кри­зи: ве­ли­чез­на кількість відходів різних ви­роб­ниц­тв потрапляє в навколишнє се­ре­до­ви­ще. Сьогодні ду­же важ­ли­во розуміти, що кру­го­во­рот ре­чо­вин на землі за­мкну­тий, і підтримувати стабільне існування біосфери.

•При­ро­да знає кра­ще. У природі жод­на орга- нічна ре­чо­ви­на не буває син­те­зо­ва­на, як­що немає засобів для її роз­к­ла­дан­ня, - чо­го не ска­жеш про людсь­ку індустріальну цивілізацію. Лю­ди­на ство­ри­ла безліч хімічних спо­лук, які, по­трап­ля­ю­чи в при­род­не се­ре­до­ви­ще, не роз­к­ла­да­ють­ся, а на­ко­пи­чу­ють­ся і за­бруд­ню­ють її. Цей за­кон, з од­но­го бо­ку, закликає зб­ли­зи­ти­ся з при­ро­дою і бра­ти з неї при­клад, а з іншого - попереджає про не­без­пе­ку втру­чань в природні сис­те­ми (будівництво гре­бель, меліорація і т. д.).

•Ніщо не дається за­дар­ма. Кож­не но­ве до­сяг­нен­ня не­ми­ну­че супроводжується втра­тою чо­гось ко­лишньо­го. У глобальній екологічній системі все, що ви­тяг­ну­то з при­ро­ди, має бу­ти відшкодовано.

На планеті Зем­ля

Пла­не­та, на якій ми жи­ве­мо, дістанеться по спад­ку на­шим дітям - але в яко­му стані? Привід за­ду­ма­ти­ся про екологічну відповідальність... і по­да­ти на­ступ­ним поколінням при­клад! Європейські еко­ло­ги ра­дять:

•ви­ми­ка­ти світло, не за­ли­ша­ти елек­троп­ри­ла­ди в режимі очікування;

•по­ста­ви­ти лічильники на во­ду, ви­ко­рис­то­ву­ва­ти енергозберігаючі лам­поч­ки;

•пра­ти сла­бо забруднені речі при температурі 30 ºС і не за­пус­ка­ти праль­ну ма­ши­ну з напівпо- рожнім ба­ра­ба­ном;

•ко­рис­ту­ва­ти­ся ми­ю­чи­ми за­со­ба­ми по мінімуму;

•ку­пу­ва­ти продукцію з пе­ре­роб­ле­них матеріалів;

•про­дов­жу­ва­ти жит­тя ре­чей: ре­мон­ту­ва­ти, відда- вати непотрібні речі тим, ко­му во­ни мо­жуть ста­ти в нагоді, обмінюватися і бра­ти на­про­кат;

•за­вес­ти зруч­ну сум­ку (або ста­ру добру сіточку) для походів в ма­га­зин, не ку­пу­ва­ти пластикові па­ке­ти і од­но­ра­зо­вий по­суд.

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