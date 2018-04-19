Біо, еко, органік... Мода чи необхідність?
На Заході ідеї натуральності і екологічності популярні ще з 1980-х...
"Біо", "еко", "органік"... Ці модні слова сьо- годні у всіх на слуху. На Заході ідеї натуральності і екологічності популярні ще з 1980-х. У країнах з високим рівнем життя і з давньою традицією турботи про довкілля екологічно чистий одяг, меблі, іграшки, миючі засоби вибирають вже практично всі, хто може собі це дозволити. Та й у нас прихильників натуральних і безпечних товарів стає все більше. За що ми платимо?
За що ми платимо?
Застереження "всі, хто може собі це дозволити" невипадкове: за все гарне доводиться платити, і товари, сертифіковані як "еко" і "біо", за визначенням коштують дорожче. Спробуємо розібрати- ся, за що прихильники "еко" і "біо" готові відда- вати свої гроші.
Перша причина - цілком егоїстична: безпека для здоров`я і гіпоалергенність. Причина важлива, тим більше коли йдеться про продукцію для дітей.
Людство потрапило у пастку прогресу: чим більше хімічних речовин міститься в товарх повсякденного вжитку, які виробляє сучасна промисловість, тим більше людей страждає від алергії. А вже батьки дитини-алергіка майже напевно виберуть гіпоалергенну дитячу косметику і одяг.
В органічній косметиці немає ніяких синтетичних ароматизаторів і барвників: туди входять тільки натуральні інгредієнти.
Наступна сходинка - від егоїзму "здоров`я" до справжнього екологічного підходу.
Багато сімей воліють купувати ті товари, які не завдадуть шкоди не тільки здоров`ю малюка, але і безпечні для планети. Що це означає?
Виробництво, яке не забруднює навколишнє середовище, біорозкладне або піддається вторинній переробці відходів і упаковка. Вибираючи таку продукцію, ми робимо не так вже й мало - "голосуємо рублем", відмовляючись підтримувати шкідливе, не екологічне виробництво.
На Заході особливо переконані сім`ї відмовляються також від речей, виготовлених на іншому кінці землі, так як їх транспортування теж виснажує ресурси планети (гідний привід підтримувати вітчизняного виробника!). Крім того, заможні родини йдуть по несподіваному для нас поки шляху відмови від надмірного споживання: як можна менше купують нове, віддаючи перевагу вже вживаному.
Звичайно, хочеться, щоб натуральність і еколо- гічність товарів була підтверджена. На жаль, у нас ринок такої продукції поки настільки нерозвинений, що немає і своєї незалежної системи сер- тифікації.
Тому варто мати на увазі: на сьогоднішній день російські виробники, які пишуть на упаковці "еко" або "біо", за свої слова ніяк не відповідають - це може бути просто маркетинговим ходом. Зали- шається тільки уважно вивчати склад і умови виробництва, якщо вони вказані на упаковці.
На іноземних товарах варто шукати знаки сер- тифікації - вони різні, в залежності від країни. Вимоги стандартів, пропоновані до продукції, теж різні. У США натуральну і безпечну продукцію зазвичай називають "органік", в Німеччині "біо", а у Франції "еко".
Одні з найвідоміших і найавторитетніших серти- фікатів - німецький BDIH (сертифікат Федеральної асоціації торгових і промислових підприємств) для косметики і фармацевтичної продукції, французький Cosmebio-Ecocert (знак "BIO" під контролем незалежної організації Ecocert - найвищий стандарт для косметичної продукції), NaTrue - знак, розроблений для товарів Європейського союзу.
Безпечна косметикаКосметика (як дитяча так і доросла) сьогодні набуває все більшої популярності. Недивно: ті, для кого першопричиною еко вибору виявляється алергія, насамперед звертають увагу на продукти, які безпосередньо контактують з шкірою.
У натуральну дитячу косметику входять тільки компоненти, які доглядають за шкірою, - жодних консервантів, ароматизаторів, синтетичних барвни- ків, ароматизаторів, силіконів, парафінів та інших продуктів нафтохімії.
Виробники офіційно підтверджують, що рослинна сировина (масла, віск, екстракти трав і настоянки з квітів, ефірні масла) або зібрано в екологічно чистих місцях природного зростання, що перебувають під контролем екологічних служб, або вирощено в контрольованих біологічних господарствах без використання хімічних добрив, гербіцидів та інсектицидів.
Для більшості європейських еко сертифікатів обов`язкова вимога - захист тварин: продукти не тестуються на тварин, і в їх складі немає ком- понентів тваринного походження. Зараз на нашому ринку представлено вже кілька фірм, що виробляють косметику для найменших - шампуні, креми, лосьйони, масла, засоби для купання. Такою дитячою косметикою часто із задоволенням починають користуватися і мами...
Все для домуНавряд чи є сенс вибирати для дитини-алергіка біокосметику, але при цьому продовжувати прати його одяг агресивним синтетичним порошком. Наступним кроком найчастіше стає перехід на більш екологічні миючі засоби.
У європейських виробників можна знайти повну гаму: тут і рідини для миття посуду, і таблетки для посудомийної машини і засоби для прання, і пля- мовивідники. Якщо засіб по-справжньому еколо- гічний, не варто чекати від нього звичного нам великої кількості піни.
Чим більше веселих пінних бульбашок, тим більше в цьому засобі агресивних ПАР (поверхнево-активних речовин - дешевих піноутворювачів, які шкідливі для шкіри); насправді, для хорошого відмивання і прання піна не потрібна.
Екологічно чисті засоби для прання і миття посуду не містять хлору, нафтопродуктів і синтетичних ароматизаторів, фосфатів, оптичних відбілювачів. Вони нешкідливі для шкіри, а крім того, не забруднюють навколишнє середовище і джерела води.
У західних країнах екологічні товари, що не містять продуктів нафтопереробки, стають з кожним роком все більш популярними.
Є і ще один дивний засіб, який підходить для прання, і для миття посуду, і навіть як заміна милу і шампуню. Це - мильний горіх, який росте в Індії, Тибеті та інших країнах Сходу та використову- ється там з найдавніших часів. У нас мильні горіхи можна придбати або замовити по Інтернету в магазинах екопродукціі.
Екзотикою вони здаються тільки на перший погляд - насправді застосовувати їх зовсім не складно і коштують недорого. В пральну машину горіхи кладуть у спеціальному багаторазовому мішечку, а їх відвар можна використовувати для ручного прання, миття посуду, миття волосся і тіла. До речі, вони мають антибактеріальні та противірусні влас- тивості, допомагають при запальних захворюваннях шкіри, покращують якість волосся.
Одягатися в кориснеЗ чим ще постійно контактує ніжна шкіра наших малюків? Звичайно, з одягом!
Між тим 12% населення нашої планети страждає від алергії на барвники, що використовуються в текстильній промисловості. І ще одна цифра: 25% хімікатів, які використовуються у всій промисло- вості у всьому світі, витрачається при вирощуванні звичайної бавовни. Що стосується синтетичних тканин, то їх виробництво завдає Землі ще більшої шкоди.
Яка є альтернатива? Зараз з`явився великий вибір екологічно чистих матеріалів, які корисні і для дітей, і для планети.
Органічну бавовну вирощують без пестицидів та інших хімікатів. Вона дуже м`яка, добре дихає і легка у догляді
Льон вирощується, як у старі часи, без пести- цидів і гербіцидів. На жаль, він сильно мнеться і для самих маленьких одяг з льону жорсткуватий.
Шовк здавна відомий своїми антибактеріальними властивостями, він ніжний і м`який. Деякі компанії виробляють "гуманний шовк" кокони збирають вже після того, як шовкопряди звідти вибралися, так що для його виробництва нікого не вбивають.
Біо шерсть отримують від овець з контрольованих біологічних господарств, де тварин вирощують у природних умовах - без антибіотиків, гормонів росту, штучних кормових добавок. Вівці вільно пасуться на лугах і щипають "органічну" травку, не оброблену хімічними добривами та пестицидами.
Бамбук - один з найпопулярніших і перспективних еко матеріалів. Бамбук зростає з неймовірною швидкістю (метр в день!), тому його вирощування та використання нешкідливе і безпечне - не потрібні ні добрива, ні пестициди. З точки зору турботи про планету він виграє порівняно з органічною бавовною (виробництво якої виснажує ґрунт і вимагає дуже великої кількості води).
Крім того, бамбукова тканина гіпоалергенна - підходить навіть новонародженим і тим, хто страждає атопічним дерматитом. Вона дуже шовковиста і приємна для шкіри, відмінно дихає, вбирає на 60% більше вологи, чим бавовна, а ще володіє властивостями терморегулятора - зберігає тепло в холодну погоду і залишається прохолодною в спеку. Для мам важливо і те, що одяг з бамбука дуже міцний і легко переться.
Останнім часом з`явилося безліч незвичайних еко- логічних тканин: полярний фліс - синтетичний матеріал, який роблять з... чисто вимитих пластикових пляшок; ремі - тканина з західно-азіатської рослини, що в 5 разів міцніше бавовни, добре вбирає вологу і швидко сохне; сасаваши - матеріал з суміші японського паперу і рослини кумазаса, схожий на льон, гіпоалергенний, має антибактеріальні властивості; лиосель - з деревної маси (целюлози), виготовляється тільки з дерев, вирощених без застосування хімікатів. Одяг робиться навіть із сої! Цей легкий і м`який матеріал, крім всього іншого, має ще і зволожуючі власти- вості.
4 закони екологіїСучасна наука про взаємини людини й природи базується на 4 принципах, які сформулював Баррі Коммонер, американський біолог і еколог:
•Все пов`язане зі всім. В біосфері всі живі організми впливають один на одного, будь-яка зміна якості природного середовища може спричинити серйозні наслідки.
•Все повинно кудись подітися. Дія цього закону - одна з головних причин сучасної екологічної кризи: величезна кількість відходів різних виробництв потрапляє в навколишнє середовище. Сьогодні дуже важливо розуміти, що круговорот речовин на землі замкнутий, і підтримувати стабільне існування біосфери.
•Природа знає краще. У природі жодна орга- нічна речовина не буває синтезована, якщо немає засобів для її розкладання, - чого не скажеш про людську індустріальну цивілізацію. Людина створила безліч хімічних сполук, які, потрапляючи в природне середовище, не розкладаються, а накопичуються і забруднюють її. Цей закон, з одного боку, закликає зблизитися з природою і брати з неї приклад, а з іншого - попереджає про небезпеку втручань в природні системи (будівництво гребель, меліорація і т. д.).
•Ніщо не дається задарма. Кожне нове досягнення неминуче супроводжується втратою чогось колишнього. У глобальній екологічній системі все, що витягнуто з природи, має бути відшкодовано.
На планеті Земля
Планета, на якій ми живемо, дістанеться по спадку нашим дітям - але в якому стані? Привід задуматися про екологічну відповідальність... і подати наступним поколінням приклад! Європейські екологи радять:
•вимикати світло, не залишати електроприлади в режимі очікування;
•поставити лічильники на воду, використовувати енергозберігаючі лампочки;
•прати слабо забруднені речі при температурі 30 ºС і не запускати пральну машину з напівпо- рожнім барабаном;
•користуватися миючими засобами по мінімуму;
•купувати продукцію з перероблених матеріалів;
•продовжувати життя речей: ремонтувати, відда- вати непотрібні речі тим, кому вони можуть стати в нагоді, обмінюватися і брати напрокат;
•завести зручну сумку (або стару добру сіточку) для походів в магазин, не купувати пластикові пакети і одноразовий посуд.