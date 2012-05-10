Антидепресанти викликають імпотенцію

Тривалий прийом чоловіками антидепресантів провокує виникнення еректильної дисфункції, довела вчена з Університету (США).

В ході дослідження фахівці спостерігали за чоловіками, які приймали препарати, що розслаблюють нервову систему. Виявлено, що на тлі прийому цих препаратів пригноблювалися деякі фізіологічні функції людини. Зокрема, сповільнився процес вироблення сперми, що може викликати надалі розвиток еректильної дисфункції. Це відбувається за рахунок того, що до складу багатьох антидепресантів входять речовини норадреналін, серотонін і дофамін.

Крім того, виявлений зв`язок між тривалим прийомом немолодими чоловіками антидепресантів і підвищеним ризиком інсультів і кровотеч, порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

likar.info