Як зберегти засмагу на тілі

Засмагнути рівномірно - це тільки половина справи.

Після закінчення травневих свят багато хто повернувся з морських країн із цінною шоколадною засмагою на шкірі.

І дуже не хочеться втратити засмагу, тим паче, що попереду ще ціле літо, сезон коротких суконь і майок.

Lady.tochka.net вирішили розібратися в цьому питанні, щоб допомогти тобі зберегти засмагу до самої зими.

Перш ніж радити тобі, що робити, щоб зберегти засмагу, ми розповімо, чого робити не варто, якщо ти хочеш зберегти шоколадний відлив на шкірі:

- користуватися скрабами,

- відвідувати сауну,

- вмиватися водою з-під крана, найкращий засіб - чайний настій. Він добре зволожує шкіру, стягує пори й підтримує приємний відтінок шкіри,

- під забороною маски з огірка, з лимонним соком,

- будь особливо обережна зі звіробоєм: на засмаглій шкірі він мало не миттєво залишає пігментні плями.

Що робити, щоб зберегти засмагу й закріпити її:

1. Зволоження шкіри. Сонце дуже сушить шкіру, тому після засмаги наполегливо рекомендуємо тобі користуватися зволожувальним лосьйоном або молочком.

Найкраще використовувати спеціальні креми з позначкою "Після засмаги". Вони містять не лише зволожувальні компоненти, але й такі, які сприяють збереженню засмаги.

2. Спеціальне харчування та вітаміни. Для збереження засмаги зсередини тобі потрібно багато вітаміну А. Вітаміну А багато в молоці, яєчних жовтках, абрикосах, шпинаті, моркві, яловичій печінці, олії, томатах. Але обов`язково врахуй, що без олії й жиру вітамін А не засвоюється, тому заправляй салати оливковою олією.

Секрет раціону для засмаги - у великій кількості овочів та фруктів, із високим вмістом каротиноїдів. Ці речовини надають шкірі легкого золотистого відтінку, а також сприяють омолодженню клітин.

Найкраще їж:

Помідори. Вітамін А, на який багаті помідори, посилює активність ензимів. Це речовини, відповідальні за регенерацію шкіри та її насичений рівномірний відтінок.

Абрикоси. Калій і вітамін А, якими насичена м`якоть цих солодких фруктів, живлять і зволожують клітини шкіри, а також надають їй здорового і свіжого відтінку.

Диню. Виводить шлаки з організму, очищаючи тіло від токсинів. Результат - шкіра стає гладенькою, відтінок рівномірним. Крім того, завдяки вітамінам і корисним речовин, які містить диня, сонячна засмага "пристає" швидше.

Морква. Їж свіжу моркву або пий фреші, додаючи трохи оливкової олії. З нею каротиноїди засвоюються краще. Вітамін Е, що міститься в оливковій олії, зволожує шкіру й живить клітини речовинами, які захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Темнолисткова зелень. Наприклад, шпинат, рукола, різні види салату, савойська капуста, петрушка. Темнолисткова зелень багата на бета-каротин. Цей провітамін є сировиною для вітаміну А, сприяє виробництву меланіну, тим самим прискорюючи появу засмаги. Тому старайся в кожний прийом їжі з`їдати трохи зеленого салату або прикрашати готові страви свіжою зеленню.

3. Народні рецепти для збереження засмаги. Ми підібрали для тебе декілька натуральних і простих масок, які допоможуть тобі зберегти засмагу та зменшити кількість зморшок, викликаних ним:

Маска з помідорів і сиру. Розітри м`якоть помідора з двома столовими ложками свіжого кисломолочного сиру. Додай чайну ложку олії та столову ложку молока. Все добре перемішай і нанеси на обличчя, ділянку декольте (а в ідеалі - на все тіло) на 15-20 хвилин. Змий масочку теплою водою. Для закріплення ефекту обполоснися холодною водичкою.

Маска зі сметани й банана. 2 ст.л. жирної сметани або вершків ретельно розмішай із 1 ст. л. м`якоті свіжого банана, додай 5 крапель олії ши. Нанеси на обличчя, тримай 15 хвилин. Потім змий теплою водою.

Маска з винограду, банана й вітаміну Е. 4-5 свіжих виноградин змішай у блендері з половинкою банана, потім додай 1 ст. л. олії, 5 крапель вітаміну Е й 1 ч. л. олії ши. Ретельно перемішай і нанеси на обличчя на 15 хвилин. Потім змий теплою водою.

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