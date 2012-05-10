Далеко не всі жінки хочуть мати дітей
Чому так відбувається?
А деякі готові до народження дитини, але не можуть завагітніти, хоча зі здоров`ям у них все гаразд. Нашу здатність до дітонародження може заблокувати несвідоме.
Для жінки воно цілком природне, хоча має багато граней. Для когось це втілення любові, те, що об`єднує двох, для когось - потреба мати опору або бажання заповнити внутрішню порожнечу.
Для всіх людей діти є реалізацією фантазії про безсмертя, продовженням життя через покоління. Крім того, це може бути і втіленням головної дитячої мрії, через яку маленькі дівчатка так люблять грати в ляльки: стати як мама, мати дітей, як мама.
Але в нас є і несвідомі фантазії. Вагітність - це той час, коли жінка з ними близько зтикається: всередині неї знаходиться хтось, про кого вона нічого не знає. Як правило, майбутня мама повертається до свого дитячого стану, і їй необхідна опора.
У першу чергу - жіноча фігура, оскільки ми регресуємо до своїх спогадів про життя та спілкування з матір`ю. А ще під час вагітності нам особливо важливо, щоб у минулому у нас були досить хороші стосунки з матір`ю.
Жінка, яка не прожила відділення від своєї матері, до цих пір пов`язана з нею, переповнена нею, ненавидить її, швидше за все, не буде мати дітей: для них просто немає місця. І бажання помститися своїй матері може виявлятися в небажанні бути схожою на неї - тобто народжувати.
Такі жінки іноді відмовляються від контрацепції, щоб перевірити: «А не безплідна я?», і, коли вагітність наступає, радіють своїй наповненості. Але всі їхні думки - не про дитину, а про себе. Потім вони нерідко роблять аборт, знаходячи для нього безліч причин: відсутність грошей, житлових умов ... До реальності це відношення не має - це має відношення до нарцисизму.
Те ж саме, як не дивно, можна сказати і про деяких багатодітних матерів, які народжують по п`ять, вісім дітей, не замислюючись всерйоз про те, що вони можуть їм дати.
Сучасний гламурний, нарцисичний посил теж полягає в тому, щоб мати багато дітей. Діти стають речами або коштовностями: їх неодмінно велика кількість перетворюється в обов`язковий атрибут добробуту.
Хоча, звичайно ж, існують прекрасні матері, в тому числі багатодітні, які знають, що всі їхні діти - різні і вони не є їх продовженням, втіленням їх всемогутності.
Як веде себе нарцисична мати? Вона піклується про фізичне здоров`я своєї дитини, може віддати її в різні гуртки та секції, красиво одягати - але вона нічого не знає про її внутрішній світ і її потреби. Хто вона, яка вона і чого хоче - це цікавить її менше за все. Вона сама все знає про дитину, тому що сприймає її продовженням самої себе.
Взагалі, якщо партнери кохають одне одного, вони в будь-якому випадку створюють щось третє.
Це може бути втілене або в їхній загальній дитині, або в усиновленій, або в якомусь їх спільному проекті ... Французькі психоаналітики кажуть, що людина завжди або одна, або їх троє. Але ця «одна» людина здається мені нулем - вона не відчуває радості, задоволення від життя.
І, навіть, найзавзятіші феміністки в певні моменти свого життя хочуть мати дітей.
Найбільший егоїзм у світі - це мати дітей, тому що це найбільше задоволення, яке тільки може бути. Важко повірити тим, хто говорить, що не хоче мати дітей. Тому що жіноча сутність - це материнство.
Жінки обирають кар`єру, а пізніше переживають через свою самотність. Але складно вірити і тим, хто говорить, що не хоче мати дітей, але при цьому вагітніє: якщо це сталося, значить, жінка цього хотіла, що б вона не говорила. Діти народжуються тільки від бажання, нема бажання - не буде дитини.
А вагітність і бажання мати дитину багато в чому пов`язані з тим, наскільки вдалася жіноча ідентичність, що в першу чергу залежить від відносин жінки з матір`ю і батьком.
Хороший батько - той, який хоча б раз у житті запросив свою дочку на танець і сказав їй про те, що вона танцює як принцеса. Ритуал, коли батько веде дочку до вівтаря, це ж втілена мрія кожної дівчинки, яка переживає едипів комплекс-вийти заміж за батька.
І саме від батька вона чекає підтримки своєї жіночності. І коли батько танцює з нею, він говорить їй про те, що вона принцеса і коли-небудь стане королевою, і в неї буде своя сім`я, свої діти ...
Це ті слова, які кожен батько повинен сказати своїй дочці. Але тільки сказати, ні в якому разі не дозволяти собі інцестуозні реакції, які можуть виявлятися в натяках, жестах, манері одягатися при дитині, способі спілкування з нею. В іншому випадку несвідома дитяча фантазія про дитину від батька збережеться і може перешкоджати вагітності.
Чому чоловік може не хотіти мати дітей? Чоловік хоче передусім жінку. І якщо він бажає цю жінку, то бажає мати від неї дітей. Але чоловіки так само, як і жінки, мріють про безсмертя, і нарцисичні чоловіки так само, як і нарцисичні жінки, хочуть побачити в дитині продовження себе. У тому, що він не хоче дітей, я бачу, зокрема, що не відбулася чоловіча ідентифікація з батьком чи дідом.
А жінка? У силу якоїсь незробленої роботи, горя, не пережитої печалі по комусь із втрачених близьких. Це тримає її в постійній меланхолії. Її організм, її несвідоме не дає їй можливості дати цьому світу когось ще, якщо вона і себе у світі ніяк не відчуває. Депресія запускає механізм безпліддя.
Крім того, вагітність викликає багато амбівалентних почуттів, тому жінки не наважуються вагітніти. Письменник Борис Віан сказав вустами одного зі своїх героїнь: «Я так обожнюю свого сина, що думаю тільки про те, що найгірше він може зустріти в цьому світі».
Точно так само амбівалентно жінка відноситься і до себе - не любить себе, бо її не любили. Але у такої жінки є шанс заново прожити своє дитинство у відносинах зі своєю дитиною і завдяки їй вийти з депресії: тому що діти нічого не забирають, вони тільки дають.
Свобода - це не кінець і не злочин, а створення нового.
Творити нове може тільки вільна людина. І вільна жінка, справжня егоїстка, дозволяє собі мати стільки дітей, скільки вона може виховати, чудово при цьому розуміючи, що це інші, нові, можливо абсолютно не схожі на неї люди. Народження дитини - це прообраз будь-якої свободи.