Виявлена нова причина діабету

Люди, які звикли швидко їсти, в 2,5 разу частіше стикаються з цукровим діабетом 2-го типу, ніж ті, хто їдять з нормальною швидкістю. Результати нового дослідження на цю тему представлені на міжнародному конгресі ендокринології і Європейського конгресу ендокринології у Флоренції, Італія.

Литовські дослідники порівняли дані про 234 людини, у якої напередодні виявлений діабет, і 468 людей без цього діагнозу. Всі добровольці були співставні за статтю і зростом. У учасників заміряли параметри тіла, а також провели серед них анкетування для збору інформації про чинники ризику діабету.

Після поправки на такі чинники ризику, як сімейна історія діабету, рівень освіти, брак фізичного навантаження, індекс маси тіла, коло талії, куріння і рівень триглицеридів, дослідники виявили, що підвищений ризик розвитку діабету 2 типу пов`язаний з високою швидкістю споживання їжі.

sciencedaily.com