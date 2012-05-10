Фармкомпанія знизить ціни на препарати від раку на 75%

Одна з найбільших в Індії фармкопаній Cipla Ltd. заявила, що йде на безпрецедентне зниження цін на протипухлинні лікарські препарати, пише "Фармацевтичний вісник". Відомо, що деякі ліки мають подешевшати приблизно на 75%.

Міжнародні експерти без ентузіазму сприйняли цю новину, порадивши американським компаніям переглянути свою політику щодо організації бізнесу в Індії. Треба сказати, що незадовго до винесення рішення про зниження цін патентне відомство Індії змусило німецьку компанію Bayer передати ліцензію на виробництво препарату для лікування раку печінки і нирок Nexavar (сорафеніб) одній з місцевих фірм, що випускає дженерики.

До речі, Cipla вже продає сорафеніб з 2010 року. Тоді Bayer не змогла зупинити випуск дженерика. Тепер же Cipla заявила про зниження ціни на місячний курс лікування препаратом з 523 доларів до 125 доларів США. Для порівняння: місячний курс запатентованого Nexavar обходиться в 5230 доларів.

Повідомляється і про зниження ціни на препарат для лікування раку легенів Iressa (ціна впаде на 60%) і засіб для лікування раку головного мозку темозоломід (на 75%). Обидва препарати - дітища компанії AstraZeneca. Cipla збирається реалізовувати дешеві дженерики не тільки в межах Індії, але і в інших країнах, що розвиваються.