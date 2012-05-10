Біг подовжує життя

Регулярні пробіжки подовжують тривалість життя чоловіків і жінок, на 6 та 5 років відповідно.

За словами медиків, які вивчали статистику, для поліпшення якості життя і здоров`я досить займатися бігом лише 1 годину на тиждень. Причому біг підтюпцем найбільш оптимальний.

Петр Снор, головний кардіолог цього проекту заявив: "Ми можемо з упевненістю сказати, що регулярний біг збільшує тривалість життя. І гарною новиною є те, що вам насправді не потрібно приділяти цьому дуже багато часу".

Дослідження почалося в 1976 році, в ньому брали участь більше 20.000 чоловік у віці від 20 до 93 років. Вивчалася залежність між інтенсивністю бігу і тривалістю життя. У тих любителів бігу, які присвячували цьому заняттю не кожен день і бігали тільки підтюпцем, смертність внаслідок серцево-судинної недостатності була нижчою, ніж у тих, хто робив це частіше й інтенсивніше.

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