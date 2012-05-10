Оніщенко рекомендує росіянам зробити щеплення від кору

Керівник Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадій Оніщенко рекомендує росіянам перед поїздкою в Україну і Польщу на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу зробити щеплення від кору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

У відомстві зазначають, що за даними Європейського регіонального бюро ВООЗ за 3 місяці 2012 року в країнах Європейського регіону (Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Румунія, Іспанія, Великобританія, Україна та ін.) сумарно зареєстровано понад 4,4 тис. випадків захворювання на кір, а за оцінками експертів ВООЗ кількість хворих значно більше.

Так, в Україні, по даним, опублікованим на сайті Міністерства охорони здоров`я, на кінець квітня 2012 року зареєстровано понад 8,3 тис. випадків захворювання на кір.

Г.Оніщенко повідомляє, що у зв`язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією щодо кору, ВООЗ настійно рекомендує громадянам усіх країн перед поїздкою на Євро-2012, проведення якого планується в червні-липні 2012 року в Польщі і в Україні, при необхідності зробити щеплення проти цієї інфекції.

У зв`язку з цим він також рекомендує росіянам, які виїжджають на матчі чемпіонату Європи з футболу, зробити щеплення від кору.

«Організувати імунізацію осіб, що виїжджають на Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, які не хворіли на кір, не прищеплених проти цього захворювання, таких, котрі не мають відомостей про щеплення і прищеплених одноразово – без обмеження віку - з видачею медичного документа (прищепного сертифікату або довідки) з відомостями про проведені щеплення проти кору», - зазначив він у листі керівникам регіональних управлінь Росспоживнагляду.