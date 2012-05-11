Землю накривають потужні магнітні бурі

Гігантська активна зона, що сформувалася на Сонці кілька тижнів тому, найближчими днями вийде на одну лінію із Землею, що в разі потужних рентгенівських спалахів в цій зоні може спровокувати потужні магнітні бурі на нашій планеті, повідомляє Інститут прикладної геофізики (ІПГ) Росгідромету.



"Ступінь розвитку активної зони та її поточний стан на сонячному диску - а вона розташована поблизу центрального меридіана і надалі, з обертанням Сонця, перебуватиме ще тиждень в "геоефективному" секторі обстрілу Землі - змушує нас очікувати значних сонячних спалахів, частина з яких спричинить збурення в магнітному полі Землі і, можливо, появу потоків протонів", - йдеться в повідомленні.



Магнітні бурі на Землі починаються, коли в магнітосферу планети ударяють викинуті Сонцем згустки плазми - корональні викиди маси, які пов`язані з рентгенівськими спалахами на світилі.



Заряджені частинки викликають геомагнітні збурення, якщо вони досягають великої сили, це може призводити до збоїв в електронному обладнанні, перебоїв з радіозв`язком і на електричних мережах.



Джерелами спалахів і корональних викидів як правило є активні зони - групи сонячних плям, відносно темних зон, де на поверхню виходять силові лінії потужного магнітного поля.

РИА Новости