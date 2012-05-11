У Лондоні протестують проти підвищення пенсійного віку

У Лондоні проходить 24-годинний страйк державних службовців і найбільша за останні роки демонстрація працівників державного сектора.

В акціях беруть участь близько 400 тисяч осіб, передає Радіо «Свобода».

Службовці державних установ протестують проти оголошеної урядом пенсійної реформи, що передбачає збільшення пенсійного віку до 67 років і підвищення пенсійних виплат.

Страйк викликаний також майбутніми звільненнями в держсекторі в ході кампанії, що проводиться урядом, зі скорочення дефіциту бюджету.

У страйку й демонстрації беруть участь вчителі, лікарі, співробітники міністерства оборони та міграційної служби, працівники соціальної сфери.

На окремий марш протесту вийшли близько 20 тисяч поліцейських, які не перебувають при виконання службових обов`язків, (страйк поліції заборонено законом). Вони протестують проти майбутнього звільнення 16 тисяч поліцейських.



