У Китаї жертвами злив стали 24 людини, 33 пропали безвісти

Жертвами зливових дощів у провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) стали 24 людини, 33 вважаються зниклими безвісти.

40 місцевих жителів дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство «Сіньхуа»

Зливи з градом обрушилися на повіт Міньсянь у четвер. У зоні лиха опинилися 17 з 18 селищ і сіл цього повіту, де проживає 450 тисяч осіб. Стихією знищено посіви, виведено з ладу системи енергопостачання, телекомунікаційні мережі. Постраждали житлові будинки, школи, лікарні, розмиті ділянки двох шосе провінційного значення. Влада змушена була евакуювати 1,9 тис. жителів, проводяться масштабні пошуково-рятувальні роботи.