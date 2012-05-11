У Китаї жертвами злив стали 24 людини, 33 пропали безвісти
09:02, 11 травня 2012Зарубіжні новини
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У зоні лиха - півмільйона людей
Жертвами зливових дощів у провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) стали 24 людини, 33 вважаються зниклими безвісти.
40 місцевих жителів дістали поранення, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство «Сіньхуа»
Зливи з градом обрушилися на повіт Міньсянь у четвер. У зоні лиха опинилися 17 з 18 селищ і сіл цього повіту, де проживає 450 тисяч осіб. Стихією знищено посіви, виведено з ладу системи енергопостачання, телекомунікаційні мережі. Постраждали житлові будинки, школи, лікарні, розмиті ділянки двох шосе провінційного значення. Влада змушена була евакуювати 1,9 тис. жителів, проводяться масштабні пошуково-рятувальні роботи.
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