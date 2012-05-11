Продукти, які захистять від тромбів
11:10, 11 травня 2012Зарубіжні новини
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Цибуля, апельсини, чай...
Яблука, цибуля, апельсини, чорний і зелений чаї можуть запобігти утворення тромбів, стверджують учені з Гарвардської медичної школи. Цими властивостями вони володіють завдяки вмісту рутину.
Дослідники виявили, що рутини допомагає блокувати потенційно небезпечні ферменти, що беруть участь у формуванні тромбів. В ході дослідження учені перевірили здатність 500 різних хімічних речовин, зокрема рутину, блокувати фермент PDI. Рутини виявилися найбільш ефективним.Учені виявили, що вони знижують ризик утворення згустків крові в артеріях і венах.
В майбутньому вони сподіваються використовувати рутини для розробки методів лікування пацієнтів з ризиком серцевих нападів і інсультів.
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