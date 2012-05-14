Потужна злива в Тбілісі спричинила повінь, загинули 5 людей

Потужна злива в ніч з суботи на неділі в Тбілісі спричинила повінь, в результаті якої загинули 5 осіб, ще 30-ти було надано медичну допомогу.

Як передає агентство Новости-Грузия, для надання допомоги населенню були мобілізовані рятувальники і військові.

«Протягом ночі було надано медичну допомогу 30 городянам, семеро були госпіталізовані. В основному, це було переохолодження, пошкодження шкірних покривів і шоковий стан», - наводить агентство слова начальника служби соцзабезпечення мерії Тбілісі Мамука Кацарава.

Він підкреслив, що вранці в неділю всі госпіталізовані були виписані з лікарень.

У районі Ортачала з русла вийшла річка Кура, що проходить через місто, потоки води також спускалися зі схилів і узвозів, в результаті було затоплено вулиці, прилеглі до набережної.

У низці районів Тбілісі вода пошкодила міську інфраструктуру - дороги, будівлі, лінії електропередачі, системи каналізації.

Сильні дощі в столиці Грузії і в східній частині країни також очікуються упродовж двох найближчих днів, повідомили в Національному агентстві навколишнього середовища республіки.