Антицелюлітний масаж у домашніх умовах

Незабаром відкриття нового пляжного сезону, й дуже важливо подбати про свою шкіру. Звичайно, найкращий вихід із положення - пройти курс антицелюлітного масажу у фахівця, у професійному салоні краси.

Однак, якщо такої можливості в тебе немає, ти цілком можеш навчитися робити антицелюлітний масаж самостійно.

Основні правила антицелюлітного масажу в домашніх умовах:

- Антицелюлітний масаж потрібно робити легкими і плавними рухами, починай повільно й поступово прискорюй темп.

- М`язи повинні бути абсолютно розслаблені й досить добре розігріті. Руки не повинні бути вологими або холодними.

- Використовуй спеціальний антицелюлітний крем або ефірну цитрусову олію.

- Тривалість антицелюлітного масажу має бути від 30 хвилин до 1 години з періодичністю не менше одного разу на тиждень

- Масаж тіла робиться завжди знизу вгору.

- Ніколи не слід масажувати ділянку паху, підколінну западину й верхню внутрішню частину стегон навколо лобка.

- Масаж живота здійснюється делікатно, особливо легкими рухами.

- За наявності серцевих захворювань, варикозного розширення вен і хвороб шкіри слід утриматися від антицелюлітного масажу й удатися до інших видів лікування.

- Найбільш вдалий час для антицелюлітного масажу - це ранок після підйому або вечір, перед тим як лягти спати.

- Уникай ділянок шкіри, де є подразнення або пошкодження. Не масажуй мокру або вологу шкіру, це може призвести до розтягування деяких ділянок.

Основні методи антицелюлітного масажу в домашніх умовах:

Погладжування: легкий рух кінчиками пальців, що полягає у простому погладжуванні пальцями тієї чи іншої ділянки тіла. Цей прийом покращує кровообіг у капілярах. Зазвичай цим рухом закінчується будь-який вид масажу.

Розтирання: пальці широко розставлені і щільно прилягають до шкіри, що зміщується в напрямку до нижніх відділів. Розтирання підвищує тонус шкіри, зменшує товщину підшкірного жирового шару, а також активізує виведення рідини. На ногах цей масажний прийом виконується завжди знизу вгору, а на стегнах - круговими рухами.

Розтирання виконується таким чином: обхопи ногу на рівні кісточки обома руками, з`єднавши з одного боку великі пальці, а з іншого - мізинці. Тепер піднімайся до основи стегна, щільно притискаючи пальці, але не розминаючи тканини. Руки повинні тільки ковзати по шкірі. Такий масаж застосовується для кісточок, гомілок і колін.

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Натискання. При поверхневому натисканні обмежуються тим, що відтягують і відпускають шкіру, домагаючись розм`якшення верхніх покривів шкіри. При глибокому натисканні захоплюють обома руками якомога більшу ділянку шкіри й підшкірних шарів і розминають, як тісто. Поступово руки зближуються. Цей прийом сприяє зникненню зон целюліту й повертає тонус м`язам.

Поплескування. Складається із серії ударів різної інтенсивності. Удари наносяться суглобами стиснутих у кулак пальців або просто постукуванням пальцями по масажованій ділянці тіла.

Головні прийоми антицелюлітного масажу:

1. Живіт, стегна, сідниці. Стисни руку в кулак і кісточками пальців сильно проведи по шкірі в напрямку згори вниз і назад, поки не виникне прилив крові і тіло не почне червоніти.

2. Коліна, стегна, сідниці. Склади пальці разом і масажуй шкіру круговими рухами, злегка натискаючи на неї. Кругові рухи роблять як кінчиками пальців, так і великими пальцями, руки при цьому находять одна на одну.

3. Внутрішній бік рук і стегон. Міцно захопи шкіру між великим та іншими пальцями й розгладжуй у напрямку знизу вгору. При цьому щипай не дуже сильно, щоб не виникли синці.

4. Живіт, стегна, сідниці. Великим і вказівним пальцями рук утвори трикутник і, сильно натискаючи, просувай їх угору в напрямку великих пальців. Потім розгладжуй шкіру, рухаючи великими пальцями вниз.

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