Йогурт допоможе стати красивішим

Йогурти допомагають стати привабливими, заявили учені з Массачусетського технологічного інституту.

Біологи вивчали вплив пробіотиків, що містяться в йогуртах, на роботу бактерій в кишечнику на прикладі мишей. Одна група піддослідних мишей одержувала звичайну їжу, а в раціон іншою додали йогурт. Через короткий час у гризунів з другої групи відмічено поліпшення стану шерсті – вона стала густішою і блискучішою. При цьому миші з цієї групи схуднули, а самці стали поводитися упевненіше. Учені виявили, що їх тестикули (яєчка) збільшилися в об`ємі. Ці самці стали плодовитішими.

Зовнішній вигляд і плодючість самок також покращали.

likar.info