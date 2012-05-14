У Ставропольському краї перекинувся шкільний автобус

За попередніми даними, троє дітей загинули і 8 постраждали унаслідок ДТП у Ставропольському краї Росії.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Державтоінспекції МВС Росії.

За його словами, аварія сталася сьогодні приблизно о 12.20 на автодорозі між П`ятигорськом і Єсентуками.

"За попередніми даними, автобус ПАЗ з кабардинськими номерами, який перевозив дітей, скоював обгін автобуса МАН, що їхав попереду. Вже виконавши маневр, він встав у свою смугу, але водій МАН не встиг загальмувати, і врізався в ПАЗ. Від сильного удару автобус дітьми вдарився об відбійник і впав у п`ятиметровий кювет", - сказав співрозмовник агентства.

У результаті ДТП троє дітей віком від 7 до 10 років загинули, ще 8 постраждалих доставлені до лікарні.

На місці події працюють співробітники ДАІ, які з`ясовують обставини пригоди.