У Китаї через сильний град і повінь загинуло 40 людей

У Китаї в повіті Міньсянь провінції Ганьсу унаслідок сильного граду і повені вже загинули 40 чоловік, 18 пропали безвісти, ще 87 постраждалих перебувають у лікарні.

На даний момент життя в потерпілих від лиха районах в основному нормалізувалося, проте, як і раніше, відчувається гострий брак предметів першої необхідності, передає «Газета.Ru».

У цілому через негоду постраждали 350 тисяч осіб, 30 тисяч були евакуйовані з будинків.

У ряді населених пунктів провінції порушено електропостачання, з частиною селищ і сіл перерваний зв`язок, транспортне сполучення. Серйозно постраждали сільськогосподарські угіддя, зруйновані або пошкоджені сотні споруд і житлових будинків.

Зливові дощі, що супроводжувалися аномальним градом і штормовим вітром, обрушилися на провінцію 10 травня.