Чим небезпечні стринги

Що ж такого в цьому нижній білизні, що його не можна носити часто?

У гардеробі кожної дівчини обов`язково є стринги. Вони просто незамінні у випадках, коли потрібно надіти обтягуючі джинси або плаття. А от лікарі не вважають таку білизну нешкідливою і говорять про реальну загрозу жіночому здоров`ю, яку приховують у собі маленькі стрінги.

Стринги «винні» в тому, що допомагають розвитку дріжджових вагінальних заражень та інфекцій сечових шляхів. Причому найнебезпечнішим варіантом є трусики з синтетичних тканин. Такий матеріал здатний надовго утримувати вологу, а для розмноження бактерій нічого іншого і не потрібно: тепла волога середу - це ідеальні умови для їх розмноження. Крім того, любительки кокетливих трусиків ризикують «заробити» та інші інфекції, адже через тонку смужку стрінгів в піхву можуть проникнути бактерії з прямої кишки.

Це може стати не лише причиною серйозного запалення, а й розвитку безпліддя. Стринги також найчастіше сприяють виникненню роздратування, оскільки можуть травмувати і натирати шкіру. Крім того, жінки, які віддають перевагу стринги класичним трусиків, частіше страждають від геморою.

Незважаючи на такі страхітливі факти, слідуючи сучасній моді, пані навряд чи зможуть відмовитися від маленьких трусиків зовсім. А тому лікарі рекомендують носити їх якомога рідше. У жарку і вологу погоду від такого білизни краще відмовитися зовсім. Якщо ж ви все-таки вибираєте стринги, то нехай вони будуть бавовняними або шовковими, тобто з натуральних тканин. І обов`язково вибирайте білизну за розміром, щоб трусики не були вузькими, тісними, некомфортними.

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