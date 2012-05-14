У Таджикистані землетрус зруйнував десятки будинків

У Гармському районі Таджикистану в результаті землетрусу зруйновані десятки будинків.

Про це повідомили ІТАР-ТАСС в адміністрації району.

Жертв немає. Збитків завдано фермерським господарствам.

За уточненими даними таджицьких сейсмологів, магнітуда землетрусу становила 5,9. Підземні поштовхи відчули й жителі Душанбе.

Землетрус спровокував зсув. Під шаром породи поховано цілі стада великої рогатої худоби та інших свійських тварин, десятки легкових і вантажних автомобілів.

"Це лише попередні результати на основі оперативної інформації від керівників сільських управ і фермерських господарств, розміри лиха можуть бути набагато більшими після уточнення спеціально створеною комісією", - пояснив представник Гармської адміністрації.