Шість оленів зчинили переполох у торговельному центрі у США

Шість оленів, які заблукали, увірвалися в торговий центр міста Мурхед в американському штаті Міннесота і зчинили переполох, повідомляє РІА «Новости».

За даними сайту телеканалу FoxNews з посиланням на місцеві ЗМІ, тварини, які випадково забрели в місто, були перелякані і бездумно кидалися з одного боку в інший на вулицях Мурхеда, поки не увірвалися в торговий центр, після чого очевидці викликали поліцію.

Один олень загинув після того, як стрибнув у велику вітрину і поранився осколками скла, а другого збив проїжджаючий автомобіль. Водій автомобіля не розгубився і відвіз убиту ним тварину додому, щоб приготувати з нього вечерю.

Решту тварин поліцейським вдалося випровадити назад у ліс.