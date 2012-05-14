Чим небезпечне проживання біля дороги

Людям, які пережили інфаркт, настійливо радять переселитися подалі від завантажених доріг, щоб подовжити своє життя. Результати нової роботи американських вчених показали: сусідство з автомобільними трасами підвищує ризик смерті від повторного інфаркту.

Як показав аналіз даних про людей, які пережили інфаркт, ті з них, хто жив в 100 метрах від головних доріг під час серцевого нападу, вмирали на 27% частіше в наступні 10 років, ніж ті, хто жив у далі, ніж кілометр від дороги. Якщо будинок пацієнта знаходився в 200-1000 метрів від магістралі, ризик підвищувався на 13%.

У дослідженні, яке тривало 10 років. Прийняли участь більше 3500 осіб. За цей час 1071 з них померли: 63% від хвороб серця і судин, 12% від раку, 4% від захворювань дихальної системи і 0,4% в автокатастрофах. Чим ближче до дороги жили учасники дослідження, тим вище була ймовірність смерті. Зв`язок зберігся, навіть коли були враховані такі фактори ризику, як вік, куріння, дохід і близькість проживання до лікарні.

На думку вчених, вихлопні гази і шум збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а деякі дослідження вже вказували на зв`язок між шумом транспорту і гіпертонією.

news.open.by