Цілюще зерно сезаму: Лікуємося кунжутом

Спрадавна кунжут вважався одним з компонентів легендарного еліксиру безсмертя, а в східних країнах господині досі додають його майже у всі страви. Користь кунжутної олії

Кращі сорти кунжутної олії застосовуються для заміни оливкової і мигдалевої при приготуванні мазей, линиментів, пластирів, олійних емульсій і ін`єкційних розчинів з жиророзчинних препаратів.

У бодібілдінгу кунжутну олію вживають для збільшення м`язової маси. Застосовують її, в основному, всередину. Дорослі п`ють по 1 ст.л. 3 рази на день до їди, а діти - по 1 ч.л. Прийом хоч би 1 ст.л. кунжутної олії в день полегшує дихання при бронхіальній астмі, задишці, сухому кашлі. Олія нейтралізує кислотність крові і підвищену кислотність шлункового соку, компенсує загальне виснаження організму, сприяє «нарощуванню м`яса».

Користь насіння А якщо кунжутні насіннячка проростити - взагалі фантастика! Пророщений кунжут – рекордсмен за вмістом кальцію: близько 1500 міліграма на 100 г. Більше, ніж в сирі! А значить, ці проростки зміцнюють кістки, нігті, відновлюють зубну емаль. І плюс до цього, корисні при артриті і остеохондрозі.

Проростити насіння простіше простого: промиваємо насіння холодною водою, висипаємо тонким шаром в посудину з плоским дном, зверху накриваємо марлею і заливаємо водою кімнатної температури трохи вище за рівень насіння. Ставимо в тепле темне місце і стежимо за тим, щоб марля залишалася вологою. Через 1–3 дні можна їсти. Тільки промийте готові проростки холодною водою, щоб позбавитися різкого запаху. Щоденна норма – 50–100 г.

До всього іншого кунжут - основне джерело вапна в людському організмі. Вважається, що вживання в день хоч би грамів десяти кунжуту заповнить недолік вапна, якого дуже мало в соках, як в овочевих, так і у фруктових.

До речі, якщо трішки пожувати насіннячка кунжуту, то можна притупити відчуття голоду.

Засіб на всі випадки При застуді. Кунжутна олія підігріта на водяній лазні до температури 36-38 градусів С. Перед сном втерти олію в шкіру грудей хворого, потім грудну клітку утеплити і укласти його в ліжко. Допомагає і прийом кунжутної олії всередину – по 0.5-1 ст. ложці 1-3 рази на день. Якщо засіб приймається тільки один раз на добу, то бажано робити це вранці.

При розладі шлунку. У 150-200 мл кип`яченої охолодженої води розчинити 1 ч. ложку бджолиного меду. Насіння кунжуту подрібнити, узяти 1-2 ч. ложки приготованої маси і теж розмішати в медовому розчині. Давати пити невеликими порціями до припинення діареї.

При гастриті і виразковому коліті. Слід приймати всередину по 0,5-1 ст. ложці кунжутної олії 1-3 рази протягом дня.

При закрепах використовується кунжутна олія. Хворі за день приймають по 0,5-1 ст. ложці олії. При важких хронічних закрепах доза може бути збільшена вдвічі.

Для зміцнення зубів і ясен. Наберіть повний рот кунжутної олії, "поганяйте" його з одного боку в інший протягом 2-3 хвилин, потім виплюньте. Після цього м`якими рухами помасажуйте ясна вказівним пальцем. Робіть процедуру щодня. Це прекрасна профілактика при пародонтозі, карієсі і різних інфекціях ротової порожнини.

Жіночі проблеми. Порцію насіння кунжуту підсмажити на слабкому вогні, потім помістити в ступку і розтерти до порошкоподібного стану. Подрібнену масу розмішати в рослинній олії і прикладати до місць запалень молочної залози при маститі.

При подразненні шкіри. Видавити сік з листя алое і плодів винограду. Змішати рівні кількості соків. Потім одну частину приготованої суміші змішати з однією частиною кунжутної олії. Застосовується зовнішньо при змазуванні ділянок шкіри, що зудять, при дерматиті, а також використовується всередину по 1 ст. ложці 2-3 рази протягом доби.

Омолоджуючий засіб. Змішати 1 ст.л. насіння кунжуту, 1 ч.л. меленого імбиру, 1 ч.л. цукрової пудри. Приймати 1 ч.л. суміші раз на день.

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