Солярій перетворює родимки на рак

В ході ряду досліджень, проведених ученими з різних країн світу, виявлений зв`язок підвищеного ризику розвитку раку шкіри із захопленням соляріями. Фахівці Американського центру з контролю за захворюваннями озвучили нові дані про небезпеку такого виду засмаги для здоров`я.

Регулярні походи в солярій у віці до 35 років підвищують ймовірність появи меланоми на 75%, заявили експерти-онкологи за наслідками нового дослідження. Найбільш високий ризик цього агресивного виду раку шкіри – у білошкірих дівчат і молоді у віці 18-29 років.

Чинником розвитку раку шкіри є ультрафіолетове випромінювання, якому людина піддається при надмірному перебуванні на сонці або в солярії. Поява опіків свідчить про максимальний ризик.

likar.info