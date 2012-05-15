Ліки від остеопорозу руйнують кістки

Тривале лікування остеопорозу ліками для формування кісткової тканини може мати важкі побічні ефекти, заявили в Управлінні по контролю за продовольством і лікарськими засобами США. Позитивна дія цих препаратів з роками знижується, при цьому зростає ризик атипових переломів стегнової кістки, раку стравоходу, некрозу щелепи, виявили експерти.

Співробітники з Каліфорнійського університету проаналізували дані про пацієнтів, які приймали бісфосфонати (зокрема Fosamax, Actonel і Reclast) в період до 5 років, а також 6-10 років. Виявлено, що позитивний ефект від прийому препаратів спостерігається тільки протягом перших п`яти років. Потім ліки не допомагають формувати кісткову тканину, зате включаються небезпечні побічні ефекти.

Це дослідження – привід переглянути призначення даного типу ліків, вважають його автори.

medicinform.net