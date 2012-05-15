Чи варто заводити тварин, якщо в сім'ї є малюк

Су­дя­чи з дослідження медиків з Дет­рой­ту (США), ро­би­ти це мож­на, потрібно, і кра­ще всьо­го - заздалегідь.

Виявляється, хлоп­чи­ки і дівчатка, які рос­туть в од­но­му бу­дин­ку з со­ба­кою чи кішкою, до 18 років удвічі рідше інших дітей страж­да­ють від алергії на шерсть тва­рин.

Але це пра­ви­ло працює, тільки як­що ви­хо­ва­нець з`явив­ся в родині, ко­ли дитині ще не бу­ло ро­ку.

dytyna.info