Чи варто заводити тварин, якщо в сім'ї є малюк
11:17, 15 травня 2012Зарубіжні новини
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Удвічі рідше страждають від алергії
Судячи з дослідження медиків з Детройту (США), робити це можна, потрібно, і краще всього - заздалегідь.
Виявляється, хлопчики і дівчатка, які ростуть в одному будинку з собакою чи кішкою, до 18 років удвічі рідше інших дітей страждають від алергії на шерсть тварин.
Але це правило працює, тільки якщо вихованець з`явився в родині, коли дитині ще не було року.
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