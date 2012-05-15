Нічна дієта - схуднення без проблем

Виявляється, існує спеціальна система харчування – так звана дієта на ніч - яка допомагає людям відучитися обжиратися ночами. І працює вона набагато ефективніше, ніж замок на холодильнику в нічний час доби від нападу безвольних їдців.

Термін «дієта на ніч/STRONG>» (або інакше «нічна дієта») ввів в ужиток американський психіатр Альберт Станкард у середині XX століття. Він став першим ученим, що вивчив феномен нічної обжерливості і що спробував знайти способи вирішення цієї проблеми. На думку Станкарда, люди, які мало їдять вдень, велику частину свого добового раціону уплітають саме вночі, всі як один страждають безсонням, заниженою самооцінкою, порушенням обміну речовин, зайвою вагою і стійкою залежністю від борошняного і солодкого. Психологічні проблеми у цих людей тісно переплітаються з порушенням режиму сну і неспання, що відбивається у результаті і на їх системі харчування.

Станкард стверджував – нічна обжерливість обумовлена зовсім не відсутністю сили волі у людей, а перш за все різким гормональним збоєм. У нічних їдців рівень гормону сну мелатонина і рівень гормону, що відповідає за відчуття ситості (лептину), які в нічний час повинні підвищуватися, навпаки – різко знижуються. Саме тому люди вночі не можуть спати і переживають почуття ненаситного голоду. Коректувати гормональний збій і нормалізувати режим харчування професор Станкард запропонував по методу «клин клином», а саме – за допомогою особливої дієти на ніч, яку самостійно і розробив.

Головний принцип дієти на ніч – це правильне харчування вдень. Основний метод – дробове споживання їжі (не більш як 200г за один раз), з інтервалом в 2-3 години. Виняток складає сніданок – він повинен бути щільним і ситним, навіть якщо вранці «нічого в рот не лізе». Їжа на сніданок повинна бути з високим вмістом білка і клітковини: сир, курка, яйця, овочеві салати. У сир можна додати банани, горіхи, сухофрукти. Чим ближче до ночі – тим все більш легкою і низькокалорійною повинна бути їжа. За три години до сну – не більш, ніж склянка кефіру. Від солодощів і жирної їжі варто стримуватися.

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