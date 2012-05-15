Картопля корисніша за банани і капусту?

Скромна картопля має більше поживних речовин, вітамінів і мінералів, ніж традиційні "суперпродукти". При цьому її виключають з багатьох дієт, вважаючи його продуктом, що псує фігуру. Це з`ясувалося в ході нового дослідження, в якому учені проаналізували раціон 876 дітей і 948 дорослих.

Виявилось, що насправді картопля приносить більше користі організму, ніж такі популярні банани, брокколі, буряк, горіхи і авокадо.

Картопля в мундирі має в п`ять з половиною разів більше волокон, ніж середній банан, а вітаміну С в ній більше, ніж в трьох авокадо.

Також картопля містить більше селену, ніж в середньому дитина одержує від всього насіння і горіхів, які споживає.

Дослідження було завершене незалежним дієтологом Сигрід Гібсон від імені британської Ради картоплі. Експерти навіть створили мобільний додаток для телефону, який порівнює картоплю з традиційними суперпродуктами, передає ІА «Казах-Зерно».

«Важливо мати широкий спектр продуктів у вашому раціоні, але іноді наші голови зайняті новинками, і ми недооцінюємо старих фаворитів, таких як картопля, забуваючи, що вони корисні і дешеві» - сказав консультант-дієтолог Шон Портер.

Нагадаємо, минулого року учені виявили, що вживання картоплі двічі в день може понизити кров`яний тиск - і всупереч популярній думці це не примусить людину набирати вагу.

newsland.ru