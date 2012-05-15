У горах Туреччини знайшли українців: одна людина загинула, двоє – травмовані

У Турецькій Республіці, в районі Національного парку „Аладаглар”, знайдено групу з 12 українських туристів, які зникли напередодні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України, за інформацією Посольства України в Туреччині, одна людина загинула, 2 - травмовані.

Постраждалих доправлено до лікарні гелікоптером, решта - 9 осіб – спускаються з гір за допомогою турецьких рятувальників.

Водночас, як йдеться в переданому УНІАН коментарі речника МЗС України Олександра Дикусарова, за уточненою інформацією Посольства України в Турецькій Республіці, 14 травня 2012 року в районі Національного парку «Аладаглар» (провінції Ніде, Кайсері, Андана (Туреччина) зникла група українських туристів в кількості 13 осіб.

Вказана група прибула до Туреччини 28 квітня 2012 року та здійснювала піший перехід через низку гірських хребтів. Близько 14 години 14 травня група повідомила спортивний клуб шляхом направлення повідомлення із спеціального пристрою, який відслідковує координати та передає сигнали, про необхідність допомоги. Окрім того, було направлено СМС, що групі потрібна допомога. Після чого жоден з відомих телефонів, наявних в групі, не відповідав.

З метою реагування на надзвичайну подію, посольством було проінформовано про вказане Управління з надзвичайних ситуацій, а також адміністрацію Національного парку. В результаті турецькою стороною було направлено пошуково-рятувальну групу за наданими координатами та задіяно гелікоптери. За даними турецької сторони, українська група, всупереч вимогам, не проінформувала необхідні органи про намір сходження на гірську систему Аладаглар (висота хребта понад 3000 метрів над рівнем моря).

В результаті пошуково-рятувальної операції, 15 травня ц.р. було знайдено групу українських туристів. За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, одна особа загинула внаслідок обриву страхувального тросу, двоє травмовані та доправлені до лікарні гелікоптером, решта спускаються з гір за допомогою турецької сторони. Посольство перебуває на постійному зв’язку з Управлянням надзвичайних ситуацій Туреччини.

Зазначена справа знаходиться на особливому контролі у Посольстві України в Турецькій Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.