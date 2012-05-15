Генеральний секретар ООН зламав руку під час гри у футбол

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Пан Гі Мун дістав перелом кисті лівої руки під час гри у футбол з колегами з ООН.

Про це під час брифінгу, розшифрування якого розміщено на сайті ООН, повідомив його прес-секретар Мартін Несирські, повідомляє Лента.ру.

За словами М.Несирські, йдеться про невелику травму. Проте Пан Гі Мун змушений буде протягом півтора місяців ходити в гіпсі. У всьому іншому, запевнив прес-секретар, генсек "відчуває себе добре і перебуває в прекрасному настрої".

Сам Пан Гі Мун під час зустрічі з міністром закордонних справ Роберто Енрікесом пожартував, що перелом не перешкодить йому писати і потискувати руку, повідомляє Agence France-Presse. Про жодні зміни графіка роботи ні сам генсек, ні його представник не повідомляли.

За даними агентства, 67-річний Пан Гі Мун регулярно бере участь у змаганнях, які ООН організовує серед своїх співробітників. Крім того, генсек захоплюється бігом.