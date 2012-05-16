Маска від мішків під очима

Приготуйте декілька освіжаючих масок

Як прокинутися вранці красивою і свіжою? Заважають мішки під очима? Приготуйте декілька освіжаючих масок. Інгредієнти: •Петрушка 8 гілочок •Сметана 50 мл Спосіб приготування: •Промийте зелень. •Подрібніть її в блендері. •Змішайте із сметаною. •Перемішайте. Застосування: Процедуру проводити перед сном. 1.Намочіть ватні диски в масці. 2.Покладіть на всю повіку. 3.Тримайте на обличчі 20 хвилин. 4.Умийте прохолодною водою. 5.Після процедури змастіть нижню повіку камфорним кремом. sunny7.com.ua

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