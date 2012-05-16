Маска від мішків під очима
10:16, 16 травня 2012Зарубіжні новини
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Приготуйте декілька освіжаючих масок
Як прокинутися вранці красивою і свіжою? Заважають мішки під очима? Приготуйте декілька освіжаючих масок.
Інгредієнти:
•Петрушка 8 гілочок
•Сметана 50 мл
Спосіб приготування:
•Промийте зелень.
•Подрібніть її в блендері.
•Змішайте із сметаною.
•Перемішайте.
Застосування:
Процедуру проводити перед сном.
1.Намочіть ватні диски в масці.
2.Покладіть на всю повіку.
3.Тримайте на обличчі 20 хвилин.
4.Умийте прохолодною водою.
5.Після процедури змастіть нижню повіку камфорним кремом.
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