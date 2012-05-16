Маска від мішків під очима

10:16, 16 травня 2012
Зарубіжні новини
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Приготуйте декілька освіжаючих масок

Як прокинутися вранці красивою і свіжою? Заважають мішки під очима? Приготуйте декілька освіжаючих масок.

Інгредієнти:

•Петрушка 8 гілочок

•Сметана 50 мл

Спосіб приготування:

•Промийте зелень.

•Подрібніть її в блендері.

•Змішайте із сметаною.

•Перемішайте.

Застосування:

Процедуру проводити перед сном.

1.Намочіть ватні диски в масці.

2.Покладіть на всю повіку.

3.Тримайте на обличчі 20 хвилин.

4.Умийте прохолодною водою.

5.Після процедури змастіть нижню повіку камфорним кремом.

sunny7.com.ua

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