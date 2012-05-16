Червона помада лікує чоловічу жадібність

Помада червоного кольору на губах жінки спонукає чоловіків витрачати більше, вважають дослідники з Університету Південної Бретані.

В ході експерименту вони попросили офіціанток використовувати помаду різних кольорів або взагалі працювати без помади, а потім порівняли чайові, одержані дівчатами від чоловіків залежно від того, як вони були нафарбовані.

Виявилось, що колір губ ніяк не впливав на кількість чайових, одержаних офіціантками від жінок-відвідувачок. А ось чоловіки були щедрішими по відношенню до дівчат, коли ті наносили червону помаду. Психологи пояснюють, що червоний колір жіночих губ асоціюється у чоловіків з сексуальним збудженням і здоров`ям, створює позитивне враження про жінку.

likar.info