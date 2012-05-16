У чому користь курячого яйця

Роздумуєте, чим би смач­ним по­ра­ду­ва­ти ма­лю­ка?

Ко­ли мо­ва йде про са­мих ма­лень­ких, вибір мож­ли­вих варіантів не­ве­ли­кий. Але вихід є - на­прик­лад, у спи­сок необхідного ма­лю­кам вхо­дять і яй­ця.

У чо­му ж ко­ристь?

Жов­ток яй­ця з`являється в раціоні ди­ти­ни пер­шим як один з ос­нов­них дже­рел ле­ци­ти­ну - ре­чо­ви­ни, необхідної для нормальної ро­бо­ти нервової сис­те­ми, процесів кро­вотво­рен­ня, обміну жирів і засвоєння жи­ро­роз­чин­них вітамінів (у то­му числі D, Е і А, які містяться в жов­т­ку).

А ось білок яй­ця ма­лю­ки спро­бу­ють пізніше, після 1 ро­ку, оскільки він час­то викликає алергію.

Як ви­би­ра­ти?

Ма­лю­кам да­ють тільки перепелині й курячі яй­ця. Яй­ця во­доп­лав­них - ка­чок, гу­сей - мо­жуть бу­ти не­без­печ­ни­ми, ад­же всі ці пта­хи найчастіше бу­ва­ють пе­ре­нос­ни­ка­ми киш­ко­вих інфекцій, на­прик­лад саль­мо­нель­о­зу.

Великої різниці в складі пе­ре­пе­ли­них і ку­ря­чих яєць немає, то ж мож­на ска­за­ти і про їх здатності вик­ли­ка­ти алергію. Пе­ре­ва­гою пе­ре­пе­ли­но­го яй­ця є йо­го розмір: ма­лень­ке яєчко не потрібно ділити і зручніше ва­ри­ти. До­да­мо до цьо­го ще той факт, що пе­ре­пе­ла не хворіють де­я­ки­ми киш­ко­ви­ми інфекціями, на­прик­лад тим же саль­мо­нель­о­зом.

Ма­лю­кам підходять тільки дієтичні яй­ця. Термін їх зберігання не більше 7 днів, і та­кий про­дукт бу­де мак­си­маль­но ко­рис­ним.

Скільки до­да­ва­ти?

Пе­ред тим як по­чи­на­ти го­ту­ва­ти, яй­ця потрібно ми­ти в проточній воді з ми­лом. Почніть з не­ве­ли­ко­го шма­точ­ка добре зва­ре­но­го жов­т­ка, ку­ря­чо­го або пе­ре­пе­ли­но­го: при­близ­но 1/10 в пер­шо­му ви­пад­ку і 1/5 у дру­го­му. За тиж­день порцію мож­на збільшити до 1/4 ку­ря­чо­го або 1/2 пе­ре­пе­ли­но­го.

По­чи­на­ю­чи з 7 місяців дитині потрібно вже 1/2 жов­т­ка ку­ря­чо­го яй­ця або пе­ре­пе­ли­ний цілком. Жов­ток змішують з іншою їжею (за­зви­чай з ово­че­вим пю­ре), але мож­на да­ти йо­го і окре­мо, розім`яв лож­кою.

Дітям стар­ше ро­ку необхідно вже 1/2 цільного ку­ря­чо­го яй­ця (тоб­то з білком і жов­т­ком), зва­ре­но­го або у вигляді па­ро­во­го ом­ле­том. Але тільки за умо­ви, що в ма­лю­ка немає харчової алергії, і не більше 2-3 разів на тиж­день.

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