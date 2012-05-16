У чому користь курячого яйця
Для нормальної роботи нервової системи...
Роздумуєте, чим би смачним порадувати малюка?
Коли мова йде про самих маленьких, вибір можливих варіантів невеликий. Але вихід є - наприклад, у список необхідного малюкам входять і яйця.
У чому ж користь?
Жовток яйця з`являється в раціоні дитини першим як один з основних джерел лецитину - речовини, необхідної для нормальної роботи нервової системи, процесів кровотворення, обміну жирів і засвоєння жиророзчинних вітамінів (у тому числі D, Е і А, які містяться в жовтку).
А ось білок яйця малюки спробують пізніше, після 1 року, оскільки він часто викликає алергію.
Як вибирати?
Малюкам дають тільки перепелині й курячі яйця. Яйця водоплавних - качок, гусей - можуть бути небезпечними, адже всі ці птахи найчастіше бувають переносниками кишкових інфекцій, наприклад сальмонельозу.
Великої різниці в складі перепелиних і курячих яєць немає, то ж можна сказати і про їх здатності викликати алергію. Перевагою перепелиного яйця є його розмір: маленьке яєчко не потрібно ділити і зручніше варити. Додамо до цього ще той факт, що перепела не хворіють деякими кишковими інфекціями, наприклад тим же сальмонельозом.
Малюкам підходять тільки дієтичні яйця. Термін їх зберігання не більше 7 днів, і такий продукт буде максимально корисним.
Скільки додавати?
Перед тим як починати готувати, яйця потрібно мити в проточній воді з милом. Почніть з невеликого шматочка добре звареного жовтка, курячого або перепелиного: приблизно 1/10 в першому випадку і 1/5 у другому. За тиждень порцію можна збільшити до 1/4 курячого або 1/2 перепелиного.
Починаючи з 7 місяців дитині потрібно вже 1/2 жовтка курячого яйця або перепелиний цілком. Жовток змішують з іншою їжею (зазвичай з овочевим пюре), але можна дати його і окремо, розім`яв ложкою.
Дітям старше року необхідно вже 1/2 цільного курячого яйця (тобто з білком і жовтком), звареного або у вигляді парового омлетом. Але тільки за умови, що в малюка немає харчової алергії, і не більше 2-3 разів на тиждень.